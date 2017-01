Im westafrikanischen Mali wurden bei einem Anschlag auf ein Militärlager in der Stadt Gao rund 50 Soldaten und frühere Rebellen getötet. Wer hinter der Tat steht, ist noch unklar. Die Regierung geht von mehreren Selbstmordattentätern aus.

Im westafrikanischen Mali wurden bei einem Anschlag auf ein Militärlager in der Stadt Gao rund 50 Menschen getötet. Mitglieder der Streitkräfte sprachen zudem von mehr als 100 teils schwer Verletzten. Nach Regierungsangaben handelte es sich um ein Selbstmordattentat - zunächst gab es aber unterschiedliche Angaben darüber, ob der Anschlag von einem oder mehreren Attentätern verübt worden war.

Rund 600 Soldaten und Ex-Rebellen leben in Lager

Regierungssprecher Mountaga Tall zufolge befanden sich unter den Toten auch fünf Selbstmordattentäter. Sie sollen demnach am Vormittag ein mit Sprengstoff beladenes Auto in das Lager gesteuert haben. Auf dem Stützpunkt sind nach Angaben der Vereinten Nationen (UN) etwa 600 malische Soldaten und frühere Rebellen untergebracht. Viele von ihnen hatten sich zum Zeitpunkt des Anschlags zu einem Treffen versammelt, wie Augenzeugen berichteten.

Nach einem Friedensabkommen, dass 2015 in Mali geschlossen wurde, wollen sich die Ex-Rebellen und die Streitkräfte des Landes zusammen um die Wahrung des Friedens vor allem im Norden des Landes bemühen. Die Landesregion sowie die dort angrenzende Sahelzone gelten nach wie vor als Rückzugsgebiet für noch bewaffnete Rebellen und islamistische Terrorgruppen. Immer wieder kommt es daher zu Anschlägen in Mali.

Auch Bundeswehr unterstützt Friedensmission

Das Militärlager in Gao gilt zudem als wichtiger Stützpunkt der UN. Auch mehr als 500 Soldaten der Bundeswehr sind in Gao stationiert, da sich Deutschland an der UN-Friedensmission in Mali beteiligt. Erst vor einer Woche hatte das Kabinett zugestimmt, die Zahl der Soldaten in Mali deutlich auf bis zu 1000 zu erhöhen.

Wer hinter dem Anschlag in Gao steht, ist noch unklar. Keine Gruppierung hat sich bislang zu dem Attentat bekannt. Mails Präsident Ibrahim Boubacar Keita ordnete eine dreitägige Staatstrauer an.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 18. Januar 2017 um 13:00 Uhr