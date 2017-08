Bei zwei Angriffen auf UN-Friedenstruppen in Mali haben Bewaffnete mindestens zehn Menschen getötet. Die Vereinten Nationen verurteilen die Geschehnisse als Terrorattacken. UN-Generalsekretär Guterres spricht von möglichen Kriegsverbrechen.

Im westafrikanischen Mali sind bei einem Angriff auf einen Stützpunkt der UN-Friedenstruppe sind mindestens sieben Menschen getötet und sieben weitere verletzt worden. Unbekannte hätten ein Lager in Timbuktu im Norden des Landes mit Maschinengewehren angegriffen, sagte eine Sprecherin des UN-Einsatzes "Minusma". Unter den Todesopfern seien mehrere malische Sicherheitskräfte, ein Polizist, ein UN-Soldat sowie ein Zivilist. Sechs Angreifer wurden bei der anschließenden Verfolgung getötet, bei der auch Hubschrauber eingesetzt wurden.

Zuvor hatten Bewaffnete einen UN-Stützpunkt in Douentza in der Region Mopri angegriffen. Dabei wurden ein malischer und ein Blauhelm-Soldat sowie zwei Angreifer getötet. Ob es zwischen den beiden Vorfällen eine Verbindung gibt, wird von UN-Ermittlern überprüft. Zu den Attacken bekannte sich bislang niemand.

"Mögliche Kriegsverbrechen"

Minusma-Chef Mahamat Saleh Annadif verurteilte beide Vorfälle als Terrorattacken und forderte, die Täter müssten zur Rechenschaft gezogen werden. UN-Generalsekretär Antonio Guterres betonte in einer Erklärung, dass Angriffe auf UN-Friedenstruppen nach internationalem Recht als Kriegsverbrechen gelten könnten.

In Mali kommt es immer wieder zu Angriffen auf Blauhelme. Die Terrororganisation Al-Kaida im Islamischen Maghreb (AQMI) und andere extremistische Gruppen sind vor allem im Norden Malis aktiv. Der Blauhelm-Einsatz in Mali ist derzeit der gefährlichste UN-Einsatz. Mehr als 15.000 UN-Soldaten und Polizisten bemühen sich um eine Stabilisierung des Landes, darunter 875 Bundeswehrsoldaten. Diese sind in der nordöstlichen Stadt Gao stationiert.

