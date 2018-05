Wahl in Malaysia Doktor Mahathir muss an die Arbeit

Ein neues Malaysia sei gewählt, jubeln die Menschen: Vor allem die Jugend setzt auf den 92-jährigen Wahlsieger Mahathir Mohamad. Sie hoffen, dass er mit der Korruption aufräumt.

Von Lena Bodewein, ARD-Studio Singapur

Mit spontanen Chören und jubelnden Versammlungen feierten die jungen Wähler die Vertreibung, die radikale Abwahl des bisherigen Premiers Najib Razak, der in Korruption, Geldwäsche und Bereicherung verstrickt sein soll. Seine Frau Rosma Mansor gilt als kein bisschen weniger gierig und korrupt.

Ein Wunder, eine Himmelserscheinung, ein neues Malaysia sei geboren, jubeln viele Menschen auf Twitter - und den Wechsel soll ausgerechnet ein 92-Jähriger bringen: Mahathir Mohamad, Doktor Mahathir, wie ihn alle respektvoll nennen, einst selbst 22 Jahre lang Premierminister für die nun abgewählte Partei, hat sich gegen seinen früheren Schützling Najib gewandt.

Oppositionsführer Mahathir gewinnt Wahlen in Malaysia

tagesschau 9:55 Uhr, 10.05.2018







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-402219~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Er sah sich zu seiner Mission berufen: "Die Welt blickt auf uns herab, sie sieht uns als eines der korruptesten Länder auf der Erde. Wir werden nicht länger als Demokratie gesehen, sondern als Kleptokratie, ein Land, regiert von Korruption und Diebstahl", sagt Mahathir.

"Ich will, dass unser Land fortschrittlich und ehrgeizig ist"

Das traf den Nerv der Wähler in dem Land mit 31 Millionen Einwohnern. Sie wollten nicht länger als gescheiterter Staat gelten, als das Land, in dem ein Staatsfonds geplündert wird, in dem viereinhalb Milliarden Dollar einfach verschwinden. In dem 700 Millionen unerklärlicherweise auf dem Konto des Premiers landen, in dem der Staatsanwaltschaft, der eine Klage gegen ihn vorbereitet, kurz vorher entlassen wird, in dem die Regierung sich bereichert und die Bürger knapsen.

Darum ging es auch der 33-jährigen Mu'azzah Ismail bei der Wahl: "Hoffentlich werden wir dann besser bezahlt und unsere Regierung wird wieder gut", sagt sie. "Ich will, dass unser Land fortschrittlich und ehrgeizig ist, dass es eine großartige Nation mit Vorbildcharakter wird."

Anhänger des malaysischen Politikers Mahathir jubeln über das Wahlergebnis.

Das Problem beim Gewinnen: Die Arbeit beginnt

Um das zu erreichen, sind Malaysier aus dem Ausland angereist, da Briefwahl nicht möglich ist. Am Grenzübergang von Singapur nach Malaysia gab es stundenlange Wartezeiten, die Menschen standen seit dem frühen Morgen an, ein Mann starb in der Warteschlange an einem Herzinfarkt.

Bis tief in die Nacht gab die Wahlkommission keine Ergebnisse bekannt. Das führte zu Spekulationen, die Regierung wolle den Ausgang der Wahl noch manipulieren. Doch um kurz vor drei Uhr nachts war es offiziell: Mahathirs Oppositionsbündnis hat die Mehrheit der 222 Parlamentssitze. Bei einer nächtlichen Pressekonferenz versprach er: "Die nächsten beiden Tage werden offizielle Feiertage - aber wir Gewinner werden nicht frei haben, sondern unsere Arbeit beginnen. Das ist das Problem beim Gewinnen."

Historischer Machtwechsel in Malaysia nach sechs Jahrzehnten

Lena Bodewein, ARD Singapur

10.05.2018 09:13 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 10. Mai 2018 um 09:55 Uhr.