Der eine ist im Rentenalter, der zweite saß im Knast, der dritte hortete Geld - und alle drei ringen um die Macht. Was nach Seifenoper klingt, ist ein Polit-Drama, das sich in Malaysia abspielt.

Von Holger Senzel, ARD-Studio Singapur

Unaufhörlich schleppen Helfer Pappkartons aus dem eleganten Appartementhaus in Kuala Lumpur und stapeln sie auf der Ladefläche eines Lkw. Dann noch ein Lastwagen. Hunderte Kartons mit Sachen aus einer der sechs Wohnungen von Ex-Premier Najib Razak. Gefüllt mit Dutzenden Luxushandtaschen von Dior, Gucci, Chanel, Hermès - und in diesen wiederum Bargeld und Juwelen.

"Wir haben noch keinen Überblick, wie viel Bargeld und wie viel Juwelen es sind", berichtet Polizeichef Amar Singh den Journalisten. "Hunderttausende Dollar auf jeden Fall in verschiedenen Währungen - und die Masse von Juwelen ist wirklich sehr groß. Ich meine, wir haben da 284 große Kisten rausgeholt - und das ist erst eine von sechs Wohnungen."

Najib Razak, Malaysias Ex-Premier: Vier bis fünf Milliarden Dollar - so munkelt man - soll seine Regierung veruntreut haben.

"Der Mann ist ein Monster"

Vier bis fünf Milliarden Dollar - so munkelt man - soll Najibs Regierung veruntreut haben. Er hat großzügig Geschenke verteilt, damit die Malaysier ihn wieder wählen. Am Ende hat er sogar den Strom in Wahlbezirken seines Konkurrenten abstellen lassen. Aber dann wurde doch Mahathir bin Mohamed gewählt, der Malaysia schon einmal 22 Jahre lang als Premier regiert hatte und hohes Ansehen im Land genießt.

Aus Wut über die korrupte Regierung kehrte der 92-Jährige aus dem Altenteil auf die politische Bühne zurück. "Der Mann ist ein Monster", sagte Mahathir über Najib. "Er denkt nur daran, sich selbst zu bereichern. Er bestahl das malaysische Volk. Er lebt in Saus und Braus, und den Universitäten und Schulen fehlt das Geld. Malaysia war einmal ein asiatischer Tiger, aber das ist vorbei."

Vom Gefängnis in den Regierungspalast

Dabei waren Mahathir und Najib mal Freunde. Der heute 92-Jährige hat als Premier Najib politisch gefördert, was ihm später leid tat. Dritter in diesem Männerbund war Anwar Ibrahim. Der ist homosexuell, was im überwiegend islamischen Malaysia verboten ist. Deshalb hat ihn sein eigener Parteifreund, der damalige Premier Mahathir ins Gefängnis geschickt.

Der 92-jährige Mahathir hatte mal Najib gefördert, nun will er Anwar als seinen Nachfolger... ... den er früher aber quasi ins Gefängnis befördert hatte - wegen homosexueller Handlungen.

Am Mittwoch nun wurde Anwar entlassen - und soll nun baldmöglichst Mahathir politisch beerben, weil der sich mit 92 zu alt fühlt, um eine ganze Legislaturperiode durchzuhalten.

"Ich bin von Herzen dankbar", sagte Anwar unter dem Jubel seiner Anhänger, "vor allem Allah natürlich. Ich danke auch ganz herzlich meinem Freund Mahatir, der mich nun direkt aus dem Gefängnis in den Regierungspalast bringt."

Drama um Macht, Freundschaft und Verrat

Nachdem er ihn zuvor auf den umgekehrten Weg geschickt hat, könnte man hinzufügen. Ein großes Drama jedenfalls von Macht, Freundschaft, Verrat im 31 Millionen-Einwohner-Staat. Für Ex-Premier Najib jedenfalls dürfte es ungemütlich werden. Eigentlich wollte er nach seiner Wahlniederlage mit der ganzen Familie nach Indonesien ausreisen, aber sein Nachfolger verhinderte die Ausreise. Nun sind in Malaysia alle gespannt, wie lange sich Najib wohl noch seiner Freiheit erfreuen darf.

