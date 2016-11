Aus einem malaysischen Staatsfonds sind unter der Aufsicht von Ministerpräsident Najib drei Milliarden Dollar verschwunden. Tausende Demonstranten forderten nun seinen Rücktritt. Doch auch Anhänger des Regierungschefs gingen auf die Straße.

In der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur haben mehr als Zehntausend Regierungsgegner gegen Ministerpräsident Najib Razak protestiert und seinen Rücktritt gefordert. In einem Sternmarsch zogen die Demonstranten aus verschiedenen Richtungen ins Zentrum der Stadt. Die Aktion wurde vom Bündnis Bersih organisiert. Der Name bedeutet übersetzt so viel wie "sauber". Das Bündnis wirft der Regierung Korruption vor.

Die Regierungsgegner fordern den Rücktritt des Ministerpräsidenten.

Die Regierungsgegner zeigten Plakate, auf den Slogans standen wie "Befreit das Volk". "Wenn Najib die Regierung nicht sauber führen kann, soll er an jemand anders abgeben", erklärte ein Demonstrant. Ministerpräsident Najib bezeichnete die Demonstranten dagegen als "ein Werkzeug der Opposition". Unter dem Deckmantel einer unabhängigen Organisation versuche sie, eine demokratisch gewählte Regierung abzusetzen. Er akzeptiere nur Wahlergebnisse.

Massiver Einsatz der Sicherheitskräfte

Die Behörden hatten im Vorfeld sowohl die Kundgebung der in Gelb gekleideten Regierungsgegner als auch die Gegenveranstaltung der in roter Kleidung auftretenden Anhänger der Regierung Najib verboten. Der Chef der Bersih-Bewegung sowie weitere Regierungsgegner waren zudem am Freitag festgenommen worden. Behörden ermitteln, ob die Organisation illegale Spenden aus dem Ausland erhielt.

Auch Anhänger der Regierung gingen auf die Straße.

Weil die Demonstranten beider Lager trotz des Verbots auf die Straße gingen, brachte die Polizei Wasserwerfer und Tränengas in Position. Sie warnte die Teilnehmer der Kundgebungen vor jeglicher Konfrontation. 7000 Sicherheitskräfte waren im Einsatz, um Zusammenstöße zu vermeiden.

Korruptionsaffäre um Staatsfonds

Najib und seine Regierung sind in einen riesigen Korruptionsskandal verwickelt. Im Zentrum der Affäre steht der malaysische Staatsfonds 1Malaysia Development Berhad (1MDB), den Najib 2009 gegründet hatte und bei dem er bis vor kurzem Aufsichtsratschef war.

Ministerpräsident Najib Razak steht im Mittelpunkt der Korruptionsaffäre, bestreitet aber jegliches Fehlverhalten.

Aus dem Staatsfonds sind mehr als drei Milliarden US-Dollar verschwunden oder auf ausländische Bankkonten mit unbekannten Eigentümern abgeflossen. Die Ermittlungen beschäftigen Behörden rund um den Globus. In mindestens sechs Ländern laufen Geldwäsche-Untersuchungen. Najib und der Fonds bestreiten jegliches Fehlverhalten. Millionenbeträge auf seinen persönlichen Konten erklärte der Ministerpräsident mit Spenden aus Saudi-Arabien.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 19. November 2016 um 10:00 Uhr.