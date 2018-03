Pakistan Nicht alle freuen sich über Malalas Besuch

Malalas Pakistan-Besuch ist das große Gesprächsthema in ihrem Heimatland. Während sie für viele der "Stolz der Nation" ist, schlägt ihr auf der anderen Seite auch viel Hass entgegen.

Von Jürgen Webermann, ARD-Studio Neu-Delhi

Malala hatte Tränen in den Augen. Für sie erfülle sich gerade ein Traum, sagte sie während eines Empfangs beim Premierminister Pakistans, Shahid Khaqan Abbasi. Sie könne kaum glauben, wieder in ihrem Heimatland zu sein.

Dass Malala in Pakistan ist, das überraschte heute viele Menschen im Land. Wie lange sie bleiben wird, wie ihr Programm aussehen wird - all das halten die Behörden bislang geheim. Malala wohnt in einem schwer gesicherten Hotel im Zentrum der Hauptstadt. Sie hat Mitarbeiter ihrer Stiftung und ihre Eltern mitgebracht. Auch der Armeechef Asim Saleem Bajwa, der wohl mächtigste Mann in Pakistan, ist einer der Gesprächspartner.

Freude und Verschwörungstheorien

Auch in den sozialen Medien ist Malala das große Gesprächsthema. Viele Menschen freuten sich und schrieben, sie seien stolz auf die 20 Jahre alte Friedensnobelpreisträgerin. Der Besuch zeige außerdem, dass sich die Sicherheitslage in Pakistan verbessert habe.

Andere wiederum kontern mit Hass und Verschwörungstheorien. Malala sei eine Agentin des Westens. Sie beschmutze den Islam, sei völlig verwestlicht und ohnehin von den USA gekauft. Diese Anschuldigungen sind nur eine kleine Auswahl.

Sätze wie dieser hatten Malala berühmt gemacht:

"Lasst uns unsere Bücher und Stifte nehmen. Sie sind unsere mächtigsten Waffen. Ein Kind, ein Lehrer, ein Buch und ein Stift können die Welt verändern. Bildung ist die einzige Lösung."

Malala hatte in ihrer Heimat, dem malerischen Swat-Tal in den Bergen Nordwestpakistans, vor allem für Mädchenbildung gekämpft. Als die pakistanischen Taliban das Swat-Tal kontrollierten, schrieb Malala für die pakistanische Redaktion der BBC unter einem Pseudonym ein Tagebuch. Damals war sie elf Jahre alt.

2012 schossen Extremisten ihr schließlich in den Kopf, als sie im Schulbus saß. Die Taliban bekannten sich zu der Tat. Malala wurde zur Behandlung nach Großbritannien gebracht. Seitdem besuchte sie Pakistan nicht mehr.

2014 erhielt sie den Friedensnobelpreis. Sie schrieb ein Buch mit dem Titel "Ich bin Malala". Pakistans damaliger Premierminister Sharif nannte sie den "Stolz der Nation".

Malalas Besuch wird von vielen Pakistanis verfolgt.

Jetzt studiert die junge Frau in Oxford - eine Nachricht, die in Pakistan für Aufsehen gesorgt hat. Denn auf Fotos war Malala zwar mit Kopftuch, aber auch in engen Jeans zu sehen. Das rief sofort Tugendwächter auf den Plan.

Wohl kein Besuch im Swat-Tal

Weil es auch Morddrohungen gegen Malala gibt, sind die Sicherheitsvorkehrungen rund um ihren Besuch in Pakistan sehr groß. Ins Swat-Tal, ihre Heimatregion, wird sie wohl nicht reisen können. Angeblich bekam sie dafür keine Erlaubnis der Sicherheitsbehörden.

Dafür, so heißt es, seien Freunde und Verwandte nach Islamabad gereist, um Malala zu treffen. Lokale Medien berichten, dass sie wahrscheinlich vier Tage in Pakistan bleiben werde. Eine dauerhafte Rückkehr, von der Malala immer wieder öffentlich gesprochen hat, wäre für sie wohl nach wie vor zu gefährlich.

Malala erstmals wieder in Pakistan

Jürgen Webermann, ARD Neu-Delhi

