Von Jürgen Webermann, ARD-Studio Neu-Delhi

Malala Yousafzai ist in der Nacht am Flughafen der Hauptstadt Islamabad gelandet. Sie wird von ihren Eltern begleitet. Die pakistanischen Behörden riegelten Teile des Flughafens ab.

Auch das genaue Reiseprogramm der Friedensnobelpreisträgerin ist bisher geheim. Pakistanische Medien berichteten, Malala werde vier Tage im Land bleiben und auch Premierminister Shahid Khaqan Abbasi treffen.

Besuch im Swat-Tal?

Ob sie ihre Heimat, das Swat-Tal in Nordwest-Pakistan, besuchen wird, ist jedoch unklar. Die 20-Jährige ist im Swat-Tal zur Schule gegangen. Die Gegend war zeitweise in den Händen der pakistanischen Taliban. Malala kämpfte jahrelang in ihrer Heimat dafür, dass Mädchen zur Schule gehen können. 2012 griffen Extremisten das junge Mädchen an und schossen ihr in den Kopf. Seitdem war Malala nicht mehr in Pakistan.

Zwar bezeichnete Ex-Premierminister Sharif die junge Frau als "Stolz der Nation" - in ihrem Heimatland schlägt Malala aber auch viel Hass entgegen. Viele Pakistaner werfen ihr vor, dass Image des Landes zu beschädigen. Extremisten kritisieren ihren Einsatz für Mädchen und Frauen und werfen ihr vor, westliche Werte in Pakistan zu verbreiten. Pakistan gilt als religiös-konservatives Land.

Jürgen Webermann, ARD Neu-Delhi

