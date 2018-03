Kurdische Vertreter beim französischen Präsidenten, eine Hilfszusage Macrons - für die Türkei ist das pure Provokation. Entsprechend drastisch reagierte man in Ankara und warnte Paris, ein Ziel der Türkei zu werden.

Das französische Hilfsangebot an eine syrische Rebellengruppe bringt die Türkei in Rage. Vertreter der Regierung in Ankara warfen Frankreich vor, Terroristen zu unterstützen. Vizeministerpräsident Bekir Bozdag schickte via Twitter eine Warnung nach Paris: Diejenigen, die mit Terrorgruppen gegen die Türkei zusammenarbeiteten, würden "wie die Terroristen ein Ziel der Türkei werden". Er hoffe, "dass Frankreich nicht einen solch irrationalen Schritt geht".

Frankreichs Präsident Macron empfing in Paris Vertreter der kurdischen SDF und empörte damit die Türkei.

Präsident Recep Tayyip Erdogan sprach von einem komplett falschen Ansatz der Franzosen. Darüber sei die Türkei sehr unglücklich. Er hoffe, dass es sich um eine Täuschung handele, sagte Erdogan.

Macron-Treffen empört die Türkei

Hintergrund der Verbalattacken war ein Treffen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron mit Vertretern der Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) in Paris. Dabei hatte er den arabisch-kurdischen Kämpfern Unterstützung im Kampf gegen den IS zugesagt.

Zur SDF gehören auch Kämpfer der kurdischen YPG-Miliz. Die Regierung in Ankara sieht in dieser eine Terrororganisation mit Verbindungen zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Um sie zu bekämpfen, war die Türkei in den Norden Syriens einmarschiert und hatte die Stadt Afrin eingenommen. Die Regierung in Ankara bereitet sich derzeit darauf vor, im Norden Syriens bis zur irakischen Grenze vorzurücken.

Mitte März hatte die türkische Armee Afrin eingenommen.

SDF: "Terroristen" oder Helfer?

Der Sprecher des türkischen Präsidenten Erdogan, Ibrahim Kalin, teilte auf Twitter mit, die YPG versuche sich in Form der SDF zu legitimieren. Vorschläge, die Türkei könne mit der YPG in einen Dialog treten, seien "albern". "Verschiedene Namen und Tarnungen können die wahre Identität der Terrororganisation nicht verbergen", schrieb Kalin.

Dagegen hatte Macron bei seinem Empfang in Paris die "entscheidende Rolle" der SDF im Kampf gegen den IS gelobt. Frankreich hat von der YPG angeführte Kämpfer in der Region mit Waffen ausgerüstet und ausgebildet. Zudem stationierte Macron dort dutzende Spezialkräfte. Im Kampf gegen die IS-Miliz wird das Bündnis auch von den USA unterstützt.

Ob es angesichts der jüngsten türkischen Äußerungen zu dem von Frankreich erhofften Dialog zwischen SDF und der Türkei kommt, bleibt höchst zweifelhaft.