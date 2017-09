Die EU steht vor vielen Herausforderungen, denen sie offenbar im jetzigen Zustand nicht gewachsen ist - soviel ist Frankreichs Präsident Macron klar. Der einzige Weg ist für ihn daher eine Neugründung Europas. Erste Reformideen lieferte er bereits.

Die EU - sie ist aus Sicht des französischen Präsidenten Emmanuel Macron derzeit "zu langsam, zu schwach und zu ineffizient". In einer Grundsatzrede in der Pariser Universität Sorbonne mahnte er daher eine umfassende Reform der Europäischen Union an. Nur ein starkes Europa könne sich den Herausforderungen einer globalisierten Welt stellen. Der einzige Weg in die Zukunft ist daher seiner Ansicht nach eine "Neugründung eines souveränen, geeinten und demokratischen Europas".

In Räumen der Pariser Universität Sorbonne stellte Macron seine Vision von Europa vor.

Asylagentur und EU-Verteidigungsetat

Konkret schlug Macron vor, eine "europäische Staatsanwaltschaft" zu schaffen, um den Kampf gegen den Terrorismus zu verstärken. Zudem will der französische Präsident ein europäisches Programm, mit dem die Integration und Ausbildung von Flüchtlingen finanziert werden soll. Um die Herausforderungen der Migration besser meistern zu können, schlug er außerdem die Gründung einer europäischen Asylagentur sowie EU-weite Identitätsnachweise vor.

In seiner Rede forderte er darüber hinaus einen gemeinsamen europäischen Verteidigungsetat und eine gemeinsame Interventionstruppe. Diese soll zu Beginn des kommenden Jahrzehnts geschaffen werden. Europa müsse im Verteidigungsbereich eine gemeinsame strategische Kultur entwickeln, sagte Macron. Er schlage vor, in den nationalen Armeen der Mitgliedstaaten freiwillig Soldaten aus allen anderen europäischen Ländern aufzunehmen. Frankreich werde diese Initiative in seinen Streitkräften eröffnen.

Endlich Finanztransaktionssteuer

Auch will Macron in Europa die schon seit Jahren debattierte Finanztransaktionssteuer durchsetzen, um damit die Entwicklungshilfe zu finanzieren. Frankreich und Großbritannien hätten bereits eine solche Steuer, dieses Modell sollte man als Vorbild nehmen, forderte er.

Eine Reform schwebt Macron auch beim europäischen Handel mit Kohlendioxid-Verschmutzungsrechten vor. Ein Preis von unter 25 bis 30 Euro pro Tonne CO2 sei nicht ausreichend, sagte er. Derzeit liegt der Preis an der Börse bei etwa sieben Euro. Macron forderte hier einen Mindestpreis für die Rechte zum Ausstoß des Klimagases sowie eine europäische Steuer auf die Produktion von Kohlenstoff. Im Kampf gegen den Klimawandel verlangte er zudem eine europäisches Förderprogramm für saubere Technologie bei Autos wie der Elektromobilität.