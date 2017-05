Ein bürgernahes Europa, eine gemeinsame Wirtschaftspolitik inklusive EU-Finanz- und Wirtschaftsminister, Eurobonds und ein Investitionsprogramm: Frankreichs Präsident hat viel vor mit der EU.

Von Ralph Sina, ARD-Studio Brüssel

Emmanuel Macron will ein bürgernäheres Europa: Ab Ende dieses Jahres sollen die Bürger der EU sechs Monate lang mit ihren Regierungen über die zukünftigen Inhalte und Prioritäten der europäischen Politik diskutieren- so der Vorschlag in seinem Wahlprogramm. Die Ergebnisse sollen in einer Vereinbarung für die kommenden fünf Jahre zusammengefasst werden. Jedes EU-Land ist laut Macrons Wahlprogramm frei, diese Vereinbarung zu unterzeichnen oder nicht. Macron strebt also eine neue Koalition der Willigen in der EU an - der "Bürger-Willigen".

Den Euro stärken

Vor allem aber will der ehemalige Wirtschaftsminister den Euro stärken. Und zwar durch eine deutlich engere Integration der Eurozone. Die 19 Eurostaaten sollen einen gemeinsamen Finanz-und Wirtschaftsminister bekommen, eine gemeinsame Wirtschaftsregierung und ein eigenes Parlament, das über die Nutzung eines zukünftigen Eurozonen-Budgets entscheidet. "Warum das alles", fragt Macron rhetorisch. Weil die 19 Eurostaaten nach seiner Ansicht eine engere wirtschaftspolitische Koordination brauchen. Und vor allem ein großes Investitionsprogramm zum Ankurbeln der Wirtschaft, finanziert durch ein spezielles Budget für die Eurozone.

Macron will eine starke EU.

Mit dem ehemaligen Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel war sich Macron einig, dass die Eurozone ein solches Budget braucht. Für dieses Budget will Macron eine spezielle Gemeinschaftssteuer erheben. Die Staatsschulden der Euroländer will Frankreichs neuer Präsident durch die Ausgabe von Eurobonds vergemeinschaften. Und ein europäischer Risiko-Kapitalfonds mit fünf Milliarden Euro Kapital soll Start up's fördern. Eine neue EU-Agentur soll große Internetplattformen regulieren.

Für einen "Buy European Act"

Außerdem verlangt der Ex-Wirtschaftsminister von der Regierung in Berlin, dass Deutschland seinen Außenhandelsüberschuss verringert. Die Entsenderichtlinie der EU für Arbeitnehmer will er verändern und die Entsendung auf ein Jahr limitieren. Macron spricht sich für einen "Buy European Act" aus. EU-Aufträge sollen nur diejenigen EU-Unternehmen bekommen, die mindestens zur Hälfte in Europa produzieren.

Die EU und Deutschland müssten jetzt alles tun, damit Macron auch Erfolg hat, fordert Gabriel in der ARD. Das sei auch eine Verantwortung für die Bundesrepublik. Andernfalls werde Marine Le Pen bei der nächsten Präsidentschaftswahl gewinnen. In Zukunft dürfe der französische Präsident nicht mehr am Widerstand des deutschen Finanzministers scheitern, wenn Frankreich darum bitte, dass die Kosten seines Anti-Terrorkampfes in Mali nicht mehr auf das Staatsdefizit angerechnet würden, betonte Gabriel.

Jean Asselborn, Außenminister Luxemburg, zum Wahlausgang in Frankreich

tagesthemen 23:15 Uhr, 07.05.2017







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-286511~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Macrons EU- und Euro-Pläne

R. Sina, WDR Brüssel

07.05.2017 23:13 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.