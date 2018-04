Macron vor US-Kongress Ein Auftritt als Anti-Trump

Als erster französischer Präsident seit de Gaulle durfte Emmanuel Macron vor beiden US-Kammern sprechen. Der 40-Jährige nutzte die Redezeit - für einen Appell gegen Trumps Politik.

Von Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington

Es ist eine seltene Ehre, die Emmanuel Macron zuteil wurde. Der letzte französische Präsident, der vor beiden Häusern im US-Kongress eine Rede halten durfte, war Charles de Gaulle vor 58 Jahren. Macron wurde mit minutenlangem Applaus von den Senatoren und Abgeordneten empfangen.

Zu Beginn seiner Rede betonte Macron die gemeinsamen Werte Frankreichs und der Vereinigten Staaten. Deswegen kämpfe man auch gemeinsam in Syrien gegen Terroristen. Leidenschaftlich plädierte Frankreichs Präsident für die Regelwerke multilateraler Organisationen wie der Vereinten Nationen, der NATO oder der Welthandelsorganisation WTO: "Ich teile nicht die Faszination für neue starke Mächte, die Abschaffung von Freiheit und die Illusion von Nationalismus", sagte er.

Macron hofft, dass die USA dem Pariser Klimaschutzabkommen eines Tages wieder beitreten werden.

"Es gibt keinen Planeten B"

Macron sprach sich dafür aus, dass die USA und Europa gemeinsam eine Weltordnung für das 21. Jahrhundert aufbauen sollten. Freier und fairer Handel sei nötig. Handelsstreitigkeiten sollten durch die Welthandelsorganisation WTO geregelt werden. Wörtlich sagte Macron: "Wir haben diese Regeln geschrieben. Wir sollten ihnen auch folgen."

Ebenso leidenschaftlich plädierte Macron für Umwelt- und Klimaschutz. Durch die Verschmutzung der Meere, den ungebremsten Ausstoß von Kohlendioxid und die Reduzierung der Artenvielfalt werde der Planet zerstört. Unter dem Applaus vor allem der demokratischen Abgeordneten sagte Macron: "Wir müssen erkennen: Es gibt keinen Planeten B."

Macron äußerte sich zuversichtlich, dass die USA dem Pariser Klimaschutzabkommen eines Tages wieder beitreten werden.

Applaus vor allem von Demokraten

Gegen Ende seiner Rede folgte ein weiterer Seitenhieb auf die Politik von US-Präsident Donald Trump. Macron warnte davor, das Iran-Atomabkommen ohne substanziellen Ersatz aufzugeben und warb erneut für die Idee eines erweiterten Abkommens, das auf die Bedenken von US-Präsident Trump eingeht: "Der Iran soll niemals in den Besitz von Atomwaffen gelangen: nicht jetzt, nicht in fünf, nicht in zehn Jahren, niemals. Aber diese Politik sollte niemals zu einem Krieg im Nahen Osten führen."

Macrons Rede im Kongress wurde vor allem von den Demokraten begeistert gefeiert. Es war ein leidenschaftliches Plädoyer für Multilateralismus, für freien und fairen Handel, gegen Protektionismus und Nationalismus. Bei aller Freundschaftlichkeit mit Trump hat Macron zentralen Elementen der Trump'schen Politik eine Absage erteilt.

Martin Ganslmeier, ARD Washington

