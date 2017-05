Das Wahlkampfteam des französischen Präsidentschaftskandidaten Macron ist nach eigenen Angaben Opfer eines massiven Hackerangriffs geworden. Mehrere E-Mail-Fächer seien das Ziel gewesen, Dokumente zirkulierten im Internet.

Das Wahlkampfteam des französischen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron hat einen "massiven und koordinierten" Hackerangriff gemeldet. Es seien E-Mail-Postfächer von mehreren Verantwortlichen der Bewegung angegriffen worden. E-Mails und Dokumente mit finanziellen Informationen seien bereits vor mehreren Wochen in den Sozialen Medien verbreitet und mit gefälschten Unterlagen vermischt worden, teilten die Kampagnenhelfer in einer Erklärung mit.

Vergleich mit Angriff auf Clinton

Wer auch immer hinter dem Hackerangriff stehe, habe "Zweifel und Desinformation säen" wollen. Macrons Wahlkampfteam verglich den Angriff auf die gehackten E-Mails der US-amerikanischen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton. Die Stichrunde der Präsidentschaftswahl am Sonntag habe destabilisiert werden sollen. Macron führt in den Umfragen, seine Rivalin ist die Rechtsaußen-Kandidatin Marine Le Pen.

Die Mitteilung über den Angriff kommt genau zum Ende des Wahlkampfs in Frankreich - seit Mitternacht darf nicht mehr um Stimmen geworben worden. Das französische Innenministerium wollte sich deswegen zu dem Vorwurf nicht äußern.

Bereits Mitte der Woche hatte es in Sozialen Netzwerken Gerüchte gegeben, dass Macron ein Konto in einem Steuerparadies habe. Macrons Gegnerin Marine Le Pen nahm die Vorwürfe kurz im einzigen TV-Duell vor der Wahl auf. En Marche! klagte in diesem Fall, die Staatsanwaltschaft nahm Vorermittlungen auf.