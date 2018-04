Brasiliens Ex-Präsident Lula hat verkündet, sich doch den Behörden zu stellen, um seine Haftstrafe wegen Korruption anzutreten. Seine Anhänger verhinderten das, indem sie sein Auto stoppten.

Anhänger des wegen Korruption verurteilten brasilianischen Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva haben dessen Haftantritt verhindert. Zahlreiche Menschen blockierten in São Bernardo do Campo die Ausfahrt des Gewerkschaftshauses, in dem sich Lula zuvor verschanzt hatte. Sie stoppten das Auto des früheren Staatschef, als dieser das Gelände verlassen wollte, um sich der Polizei zu stellen. Der 72-Jährige stieg daraufhin wieder aus dem Wagen aus und kehrte in das Gebäude zurück.

Kurz zuvor hatte Lula nach anfänglicher Weigerung angekündigt, sich den Behörden zu stellen, um seine Haftstrafe anzutreten. Sergio Moro, der Richter der die Ermittlungen zum großen Korruptionssumpf Brasiliens leitet, hatte Lula zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt, das Berufungsgericht hatte diese Strafe auf gut zwölf Jahre erhöht.

"Stell Dich nicht, stell Dich nicht!", riefen Anhänger des brasilianischen Ex-Präsidenten Lula und blockierten die Ausfahrt des Gewerkschaftshauses, um den Haftantritt des Politikers zu verhindern

Rechtsweg noch nicht ausgeschöpft

Dem Urteil zufolge ließ sich er sich während seiner Präsidentschaft von der größten brasilianischen Baufirma OAS eine Luxuswohnung in der Küstenstadt Guarujá im Bundesstaat São Paulo sowie eine große Geldsumme in bar schenken. Der Baukonzern soll im Gegenzug bei Verträgen mit dem staatlich kontrollierten Ölkonzern Petrobras begünstigt worden sein. Der Politiker bestreitet die Vorwürfe und wirft der Justiz vor, sie habe ein Komplott mit den Medien geschmiedet, um ihn zur Strecke zu bringen.

Nach wie vor ist der Rechtsweg für Lula nicht ausgeschöpft. Er kann noch vor zwei Instanzen in Revision gehen. Nach brasilianischem Recht muss er seine Haftstrafe aber trotzdem schon antreten. Am Tag zuvor hatte er aber eine gerichtlich festgesetzte Frist zum freiwilligen Haftantritt noch verstreichen lassen.

"Ich verstecke mich nicht"

Nach einigem Zögern erklärte er dann aber in einer kämpferischen Rede vor seinen Anhängern: "Wenn es nur nach mir ginge, würde ich mich nicht stellen. Aber ich werde es tun. Denn sonst sagen sie ab morgen, dass Lula geflüchtet ist, dass Lula sich versteckt. Nein, ich verstecke mich nicht." Er werde seine Unschuld beweisen. Die Justiz lüge, wenn sie behaupte, er habe als Gegenleistung für staatliche Bauaufträge eine Luxuswohnung am Strand bekommen.

Kompliziert wird die Lage auch dadurch, dass ein verurteilter Straftäter sich nicht um politische Ämter bewerben darf, Lula will aber nach wie vor im Oktober noch einmal als Präsidentschaftskandidat antreten.

Mit Informationen von Ivo Marusczyk, ARD-Studio Buenos Aires