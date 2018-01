Gericht bestätigt Verurteilung Lula droht lange Gefängnisstrafe

Eigentlich wollte Lula sich im Herbst wieder zum Präsidenten wählen lassen. Stattdessen könnte Brasiliens Ex-Staatschef hinter Gittern landen: Ein Gericht bestätigte seine Verurteilung zu einer langen Haftstrafe.

Dem brasilianischen Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva drohen mehrere Jahre Haft wegen Korruption und Geldwäsche. Ein Berufungsgericht in Porto Alegre befand ihn für schuldig und bestätigte die Haftstrafe aus der ersten Instanz. Damals war Lula zu neuneinhalb Jahren verurteilt worden. Zwei der insgesamt drei Richter in dem Berufungsverfahren sprachen sich nun dafür aus, die Verurteilung aufrecht zu erhalten. Der dritte Richter hat sein Votum noch nicht abgegeben, kann die anderen jedoch nicht mehr überstimmen.

Die Strafe könnte sogar noch härter ausfallen, denn beide Richter plädierten für eine Erhöhung des Strafmaßes auf zwölf Jahre und einen Monat. Bisher ist Lula auf freiem Fuß. Ihm bleibt wahrscheinlich nur noch der Gang vor den Obersten Gerichtshof. Nach zwei sehr klaren und harten Urteilen ist ein Vermeiden der Haftstrafe aber unwahrscheinlich.

Wahl im Oktober

Eigentlich wollte Lula bei der Wahl im Oktober wieder Präsident werden. Der linke Politiker ist bei der Bevölkerung beliebt und führt in allen Umfragen. Er selbst spricht von einem politischen Prozess und wertet das Verfahren als Versuch, seine Kandidatur zu verhindern.

In dem Prozess wird ihm vor allem zu Last gelegt, dass ein Baukonzern, der von öffentlichen Auftragsvergaben profitierte, ein Penthouse am Atlantik für ihn teuer herrichten ließ. Lula bestreitet, dass die Immobilie für ihn bestimmt gewesen sei. Immer wieder verhedderte er sich jedoch in Widersprüche oder versuchte, Verantwortung auf seine verstorbene Frau abzuschieben.

Ein Außenseiter könnte Präsident werden

Ex-Präsidentin Dilma Rousseff fürchtet einen "neuen Staatsstreich". Die Nachfolgerin und Parteifreundin Lulas war 2016 in einem umstrittenen Verfahren wegen angeblicher Haushaltstricksereien des Amtes enthoben worden - damit endete die mit Lula begonnene Regierungszeit der linken Arbeiterpartei PT. "Ich glaube, der Putsch, der in Brasilien 2016 geschehen ist, ist kein isolierter Akt", sagte Rousseff der Zeitung "El País". "Das ist ein Prozess. Und das Amtsenthebungsverfahren gegen mich war der Eröffnungsakt."

Ex-Präsidenten und Parteifreunde: Lula und Dilma Rousseff.

Nach Rousseff übernahm der konservative Michel Temer und leitete einen Politikwechsel ein. Der Fall ist der vorläufige Höhepunkt des Korruptionsskandals, der das Land seit fast vier Jahren erschüttert. Dabei geht es um jahrelange Schmiergelder bei öffentlichen Auftragsvergaben. Dutzende Manager und Politiker sitzen bereits hinter Gittern. Auch gegen Temer selbst werden Korruptionsvorwürfe erhoben. Mehrere Minister seiner Regierung mussten zurücktreten.

Während Lulas Zeit als Präsident von 2003 bis 2010 wuchs die brasilianische Wirtschaft zeitweise kräftig - auch dank sprudelnder Öleinnahmen. Nun dürfte er es sehr schwer haben, seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl aufrecht zu erhalten. Der fast alle Parteien erfassende Korruptionsskandal hat das Vertrauen in ihn und andere Politiker stark sinken lassen. Daher könnte am Ende ein Außenseiter Präsident werden: Der rechtskonservative Jair Bolsonaro liegt in Umfragen auf Platz zwei. Er verherrlicht die Militärdiktatur und inszeniert sich als Donald Trump Brasiliens, der den Korruptionssumpf austrocknen will.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 24. Januar 2018 um 21:00 Uhr.