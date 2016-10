In einem Monat beginnt die nächste UN-Klimakonferenz. Im Vorfeld hat sich die Staatengemeinschaft erstmals auf eine stärkere Beteiligung der Luftfahrtbranche am Klimaschutz geeinigt. Zunächst allerdings nur auf freiwilliger Basis.

Einen Monat vor der UN-Klimakonferenz in Marrakesch hat die internationale Staatengemeinschaft ein wichtiges Signal für den Klimaschutz ausgesandt: Nach jahrelangen Verhandlungen einigten sich die Mitgliedstaaten der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) auf eine Deckelung des klimaschädlichen Treibhausgas-Ausstoßes für die Luftfahrtbranche ab dem Jahr 2021.

Erst freiwillig, dann verbindlich

Sie ist damit die erste Wirtschaftssparte, der weltweite Klimaschutzmaßnahmen auferlegt wurden. Der Treibhausgas-Ausstoß im Luftverkehr soll ab dem Jahr 2021 auf dem Stand des Vorjahres eingefroren werden, hieß es in einer Erklärung der ICAO am vorletzten Tag ihres elftägigen Treffens im kanadischen Montréal. Und dies trotz der erwarteten Zunahme der Zahl der Flugpassagiere in den kommenden Jahren.

Die Vereinbarung der UN-Organisation gilt bis 2035 und soll zunächst auf freiwilliger Basis umgesetzt werden. Sie sieht unter anderem vor, dass Fluggesellschaften im Rahmen eines weltweiten Emissionshandels für Verschmutzungsrechte bezahlen müssen. Ab 2027 sind die Vorgaben dann verpflichtend.

"Ein historischer Moment"

Bislang haben sich mehr als 60 der 191 ICAO-Mitgliedstaaten bereit erklärt, die Vorgaben in die Praxis umzusetzen. Der Vorsitzende der ICAO-Generalversammlung, der Malaysier Azharuddin Abdul Rahman, lobte die Einigung als "historischen Moment". Sechs Jahre lang hatten die Mitgliedstaaten der UN-Organisation darüber verhandelt. Die Einigung gelang trotz Vorbehalten Russlands und der großen Schwellenländer China und Indien.

Die bevorstehende UN-Klimakonferenz beginnt am 7. November im marokkanischen Marrakesch und beschäftigt sich mit der Umsetzung des globalen Klimaschutzabkommens, das im vergangenen Jahr in Paris vereinbart worden war. Das Abkommen sieht vor, die Erderwärmung auf ein beherrschbares Maß von höchsten zwei Grad, möglichst aber 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen.