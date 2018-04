Krieg in Syrien Tote nach Luftangriffen in Duma

Russische und syrische Flugzeuge haben erneut die Stadt Duma in Ost-Ghouta angegriffen. Viele Menschen sollen getötet worden sein. Die Angriffe könnten laut Experten dazu dienen, eine Bodenoffensive vorzubereiten.

Bei erneuten Luftangriffen auf Duma in Ost-Ghouta sind nach Angaben von Beobachtern mindestens 32 Zivilisten getötet worden. Unter den Toten sollen sieben Kinder sein. Etwa 50 weitere Personen seien verletzt worden. Russische und syrische Kampfjets hätten mindestens 42 Angriffe auf verschiedene Teile der Stadt geflogen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit.

In den vergangenen zehn Tagen waren die Kämpfe größtenteils ausgesetzt worden, nachdem sich Rebellen und syrische Regierung auf einen Abzug aus Ost-Ghouta verständigt hatten. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana warf Rebellen der islamistischen Gruppe Dschaisch al-Islam (Armee des Islam) vor, Granaten auf Vororte der Hauptstadt Damaskus abgefeuert zu haben.

Ein Arzt in Duma berichtete der Nachrichtenagentur AFP von chaotischen Zuständen in einem örtlichen Krankenhaus. Dort herrsche "Panik", sagte er. "Zahnärzte nehmen Notoperationen vor." Die Toten könnten nicht einmal identifizieren werden. Mehrere Patienten schwebten in Lebensgefahr.

Rebellen-Abzug ausgesetzt

Duma ist der letzte Ort in der Region Ost-Ghouta, der noch von Rebellen kontrolliert wird. Zuletzt hatten mehrere hundert Rebellen zusammen mit ihren Familien die Stadt verlassen. Am Donnerstag war der Abzug aber ausgesetzt worden. In der Stadt halten sich noch Zehntausende Menschen auf.

Die Dschaisch al-Islam hatte es im Gegensatz zu anderen Rebellen abgelehnt, in Gebiete im Norden Syriens gebracht zu werden. Die Rebellengruppe will als lokale Sicherheitstruppe in der Stadt bleiben. Dies lehnt die Regierung in Damaskus jedoch ab.

Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte Die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte (Syrian Observatory for Human Rights, SOHR) sitzt in Großbritannien und will Menschenrechtsverletzungen in Syrien dokumentieren. Sie bezeichnet sich als unabhängig. Die Informationen der Beobachtungsstelle lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Mehr als 1600 Tote

Experten gehen davon aus, dass die neuerlichen Luftangriffe eine groß angelegte Bodenoffensive vorbereiten sollen.

Die syrische Armee hatte in den vergangenen Monaten zusammen mit Verbündeten die Region Ost-Ghouta nahe Damaskus heftig unter Beschuss genommen. Mehr als 1600 Menschen starben nach Angaben von Beobachtern. Die Eroberung von Duma würde in dem seit sieben Jahren währenden Bürgerkrieg den größten Erfolg für Machthaber Baschar al-Assad seit 2016 darstellen.