Bislang ging es offiziell nur um versuchten Mord - jetzt aber ermittelt die Londoner Polizei nach dem Angriff auf eine Gruppe Muslime auch wegen Terror-Verdachts. Bei dem Täter soll es sich um einen 47-jährigen Familienvater handeln.

Gegen den nach einem Anschlag auf Muslime vor einer Londoner Moschee festgenommenen Mann wird nun auch wegen Terrorverdachts ermittelt. Ihm werde unter anderem zur Last gelegt, terroristische Handlungen vorbereitet zu haben, teilte die Polizei mit.

Zuvor war der Mann nur wegen versuchten Mordes festgenommen worden. Scotland Yard korrigierte das Alter des Verdächtigen von zunächst 48 auf 47 Jahre. Zudem werde derzeit eine Wohnung in der Region Cardiff in Verbindung mit dem Vorfall durchsucht.

Der bei dem Anschlag benutzte Lieferwagen stammt aus Wales. Er wurde von einer Firma in Pontyclun in der Nähe der walisischen Hauptstadt ausgeliehen, wie der Minister für Wales, Alun Cairns, mitgeteilt hatte. Die Polizei in Südwales arbeite mit den Ermittlern von Scotland Yard zusammen, hieß es.

Anschlag auf Muslime in London

In Menschengruppe gefahren

Am Montag nach Mitternacht war ein Lieferwagen nahe einer Moschee im Stadtteil Finsbury Park in eine Menschengruppe gefahren. Mindestens acht Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht, zwei weitere Menschen vor Ort behandelt. Ob der Tod eines Mannes am Tatort mit dem Anschlag in Verbindung steht, wird noch untersucht. Augenzeugen berichteten, er sei angefahren worden.

Die Tat ereignete sich nahe dem Muslim Welfare House, das auch Sport- und Bildungsveranstaltungen für Kinder sowie Nothilfe für Opfer häuslicher Gewalt anbietet.

Nach der Attacke hatte Großbritanniens Premierministerin Theresa May in einer Moschee Vertreter verschiedener Religionsgruppen getroffen. Sie verurteilte die Terrorattacke als "eine schlimme Tat, die der Hass hervorgebracht" habe.

Die britische Premierministerin Theresa May besucht den Tatort im Londoner Stadtteil Finsbury Park.

Tatverdächtiger bei der Polizei unbekannt

Der Tatverdächtige war bislang nicht polizeibekannt. Es soll sich um einen Familienvater mit vier Kindern handeln.

Nach seiner Festnahme war er in ein Krankenhaus gebracht worden, um seinen Geisteszustand zu untersuchen. Scotland-Yard-Chefin Cressida Dick war zu diesem Zeitpunkt schon öffentlich von einem gezielten Anschlag auf Muslime ausgegangen.

Imam schützte den mutmaßlichen Angreifer

Unmittelbar nach der Tat soll sich der Imam Mohammed Mahmoud Augenzeugenberichten zufolge schützend vor den Terrorverdächtigen gestellt haben, nachdem dieser aus dem Lieferwagen gezerrt worden war. "Fasst ihn nicht an", habe er demnach Menschen entgegengerufen, die sich wütend auf den Mann stürzten. Der 47-Jährige wurde von dem Iman und anderen Umstehenden festgehalten worden. Sie übergaben ihn später der Polizei.

Blumensträuße und Briefe am Tatort

Gezielter Angriff auf Muslime?

Laut Augenzeugen soll der mutmaßliche Täter nach der Tat gerufen haben: "Ich habe meinen Teil getan." Das berichtete Toufik Kacimi, der Leiter des Gebetshauses, vor dem der Zwischenfall passierte, im britischen Sender Sky News. Ein anderer Augenzeuge berichtete der BBC, dass der Mann "Alle Muslime! Ich will alle Muslime töten!" gerufen habe.

Erhöhte Alarmbereitschaft

Der Angriff gegen Muslime folgt auf eine Serie von drei islamistisch motivierten Anschlägen in Großbritannien. Aus diesem Grund steht London steht unter erhöhter Alarmbereitschaft. Anfang Juni waren drei Islamisten mit einem Kleintransporter auf der London Bridge in eine Menschenmenge gefahren und hatten danach Passanten in Restaurants und Bars willkürlich mit Messern attackiert. Dabei waren sieben Menschen getötet und etwa 50 verletzt worden. Die Attentäter wurden schließlich von Polizisten erschossen.

Im März tötete ein mutmaßlicher Islamist auf der Westminister Bridge mit einem Auto zwei Menschen und verletzte weitere. Anschließend erstach er auf dem Parlamentsgelände einen unbewaffneten Polizisten, ehe er erschossen wurde. Zudem wurden bei einem Selbstmordanschlag auf ein Pop-Konzert in Manchester im Mai 22 Menschen getötet.

London erschüttert über Anschlag auf Muslime

S. Pieper, ARD London

19.06.2017 17:11 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 19. Juni 2017 um 20:00 Uhr.