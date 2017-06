Im Londoner Stadtteil Finsbury Park hat ein Auto mehrere Fußgänger vor einer Moschee gerammt. Ein Mensch wurde getötet, mehrere Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Bei der Fahrt eines Vans in mehrere Fußgänger im Norden von London ist der Polizei zufolge ein Mensch getötet worden. Mindestens zehn Personen wurden verletzt. Anti-Terror-Ermittler übernahmen die weiteren Untersuchungen. Schon zuvor hatte die Polizei von einem "schweren Zwischenfall" gesprochen.

Die Einsatzkräfte waren nach eigenen Angaben um kurz nach Mitternacht, um 00.20 Uhr, in die Nähe einer Moschee am Finsbury Park gerufen worden, nachdem ein Lieferwagen in eine Menschenmenge gefahren war. Nach dem Vorfall nahe in Nord-London nahm die Polizei den 48-jährigen Fahrer des Vans fest. Er sei danach ins Krankenhaus gebracht worden, teilten die Ermittler mit. Die Polizei riegelte den Bereich um die Seven Sisters Road, wo das Fahrzeug in die Menschen fuhr weiträumig ab.

Polizisten im Londoner Stadtteil Finsbury Park

Angriff auf Muslime?

Mohammed Shafiq von der Ramadan-Stiftung, einer muslimischen Organisation, sagte, dass es sich aufgrund der Aussagen von Augenzeugen offenbar um einen Angriff auf unschuldige Muslime gehandelt habe. Der Rat der Muslime in Großbritannien brachte via Twitter Islamhass als mögliches Motiv ins Spiel. Die Gläubigen seien von dem Van gerammt worden, nachdem sie die Moschee am Finsbury Park nach Gebeten verlassen hätten.

Dem Fernsehsender Sky News und anderen britischen Medien zitierten Augenzeugenberichte, laut denen das Fahrzeug die Menschen mit Absicht getroffen hätte. Die Polizei bestätigte das nicht.

May spricht von "schrecklichem Vorfall"

Die britische Premierministerin Theresa May bezeichnete das Ereignis als "schrecklichen Vorfall". Ihre Gedanken seien bei den Verletzten, deren Angehörigen sowie den Rettungskräften vor Ort, ließ sie über ihr Büro mitteilen. Auch Oppositionsführer Jeremy Corbyn zeigte sich nach dem Vorfall schockiert. Bei Twitter schrieb er, Kontakt mit den Moscheen und der Polizei aufgenommen zu haben - das Ereignis sei entsetzlich.