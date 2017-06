Bei einem Großbrand in einem Londoner Hochhaus sind nach Angaben der Feuerwehr mehrere Menschen ums Leben gekommen - wie viele, ist unklar. Das Hochhaus mit 120 Wohnungen steht seit der Nacht in Flammen. Unklar ist auch, ob noch Menschen eingeschlossen sind.

Im Zentrum Londons steht seit der Nacht ein 27-stöckiges Wohnhaus in Flammen. Die Feuerwehr teilte mit, es habe Tote gegeben, nannte aber keine weiteren Details. Auch Stunden nach dem Ausbruch des Feuers kämpfen die Einsatzkräfte gegen die Flammen. Im Grenfell Tower befinden sich 120 Wohnungen. Rettungskräfte teilten mit, sie hätten 30 Menschen mit Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert. Ob noch Menschen in dem Gebäude eingeschlossen sind, ist unklar.

Großbrand in Londoner Hochhaus

ARD-Morgenmagazin, 14.06.2017







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-298317~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

25 Stockwerke stehen in Flammen

Die Feuerwehr ist eigenen Angaben zufolge mit 200 Leuten und 40 Löschfahrzeugen im Einsatz. Das Haus brenne vom zweiten bis zum 27. Stock, hieß es. Die Ursache sei noch unklar. Anwohner wurden gebeten, die Gegend nordwestlich vom Hyde Park zu meiden. Eine nahe gelegene Schule blieb geschlossen. Angrenzende Gebäude wurden wegen der Löscharbeiten evakuiert. Laut dem Sender BBC gibt es zudem Befürchtungen, das Gebäude könnte einstürzen.

"Großer und schwerwiegender Vorfall"

Londons Bürgermeister Sadiq Khan schrieb auf Twitter, dass ein Großeinsatz ausgerufen worden sei. Er sprach von einem "bedeutenden Vorfall" - eine Bezeichnung der britischen Behörden für eine Lage, die besondere Vorkehrungen durch einen oder mehrere Rettungsdienste erfordert. Feuerwehrsprecher Dan Daly sagte, die Einsatzkräfte trügen Atemmasken, die Arbeit sei extrem hart und die Bedingungen sehr schwierig. "Das ist ein großer und sehr schwerwiegender Vorfall." Man habe zahlreiche Helfer und Spezialisten entsandt.

Noch immer dauern die Löscharbeiten an dem Hochhaus in London an.

"Mit Asche bedeckt"

Fernsehmoderator George Clark, der in der Nähe wohnt, sagte dem Sender BBC Radio 5 in der Nacht, er könne Menschen ganz oben auf dem Hochhaus sehen. Er habe zunächst gedacht, dass eine Alarmanlage in einem Auto angegangen sei und habe dann die Glut durch die Fenster gesehen. "Ich wurde mit Asche bedeckt, so schlimm ist es. Ich bin 100 Meter weg und ich bin vollständig mit Asche bedeckt."

Andere Augenzeugen berichteten, Menschen hätten an den Fenstern gestanden und um ihr Leben geschrien. Einige hätten versucht, per Handy Hilfe zu holen oder mit Taschenlampen auf sich aufmerksam zu machen.

Mehr zu diesem Thema: Großbrand in Londoner Hochhaus | video