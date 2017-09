Die britische Polizei hat im Zusammenhang mit dem Terrorvorfall in London einen Verdächtigen festgenommen. Es handelt sich um einen 18-Jährigen Mann, erklärte ein Sprecher. Er wurde in der Stadt Dover festgesetzt. Die Terrorwarnstufe bleibt jedoch auf dem höchsten Level.

Nach dem Bombenanschlag in der Londoner U-Bahn mit 29 Verletzten ist der britischen Polizei nach eigenen Angaben eine "bedeutende Festnahme" gelungen. In der südenglischen Hafenstadt Dover sei am Morgen ein 18-jähriger Mann wegen Terrorverdachts festgenommen worden, teilte ein Sprecher mit.

Viele Verletzte nach Attentat auf Londoner U-Bahn

Terrorwarnstufe bleibt auf "kritisch"

Der Verdächtige werde nach den Bestimmungen des Anti-Terror-Gesetzes festgehalten und verhört. Nähere Angaben über den Verdächtigen machte der Sprecher nicht. "Obwohl wir zufrieden sind mit dem Fortschritt, gehen die Ermittlungen weiter", erklärte er. Es gelte weiterhin die höchste Terrorwarnstufe.

Das bedeutet, dass ein unmittelbar bevorstehender Anschlag als möglich gilt. Aus dem Grund werden Soldaten zur Bewachung wichtiger Einrichtungen eingesetzt, und die Polizeipräsenz deutlich erhöht. Militärpatrouillen sorgen für zusätzlichen Schutz.

Hanni Hüsch, ARD London, mit Informationen zum Anschlag

Politiker verurteilen Tat

Londons Bürgermeister Sadiq Khan rief die Londoner auf, ruhig und wachsam zu sein. Die Stadt verurteile die "abscheulichen Personen, die versuchen, uns mit Terror zu verletzen und unsere Lebensart zu zerstören". London werde sich aber durch Terror nicht einschüchtern lassen. Premierministerin Theresa May rief die Bevölkerung zu Vorsicht und Besonnenheit auf.

Bei der Explosion einer selbstgebauten Bombe in einer voll besetzten U-Bahn nahe der oberirdischen Haltestelle Parsons Green waren gestern mindestens 29 Menschen verletzt worden. Die Haltestelle wurde am frühen Samstagmorgen wieder für den Betrieb freigegeben.

Abteilung des IS soll verantwortlich sein

Die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" reklamierte den Anschlag für sich. Der Bombenanschlag sei von einer "Abteilung des Islamischen Staats" verübt worden, hieß es in einer am Freitag vom IS-Propagandasprachrohr Amaq im Internet veröffentlichten Erklärung.

Ein brennender weißer Eimer in der U-Bahn. Er soll die Explosion ausgelöst haben.

Fünf Attentate allein in 2017

Großbritannien wurde damit bereits zum fünften Mal in diesem Jahr Ziel eines Anschlags. Bei vier früheren Anschlägen in London und Manchester in diesem Jahr kamen insgesamt 36 Menschen ums Leben, drei der Attacken gingen auf das Konto von Islamisten. Im März war ein Attentäter auf der Londoner Westminster-Brücke mit einem Auto gezielt in Fußgänger gerast, bevor er einen Polizisten auf dem Gelände des Parlaments niederstach. Fünf Menschen starben. Bei einem Bombenattentat auf die Besucher eines Konzerts in Manchester im Mai starben 22 Menschen. Acht Menschen verloren ihr Leben bei einem Angriff auf das Londoner Ausgehviertel Borough Market und die London-Bridge. Ein Mann kam bei einem Angriff auf Moscheebesucher Ende Juni in London ums Leben.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 16. September 2017 um 09:50 Uhr.