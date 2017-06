Nach der Brandkatastrophe im Londoner Grenfell Tower werden fünf Hochhäuser in der britischen Hauptstadt evakuiert. Die Behörden erklärten dies mit Sicherheitsbedenken aufgrund der Fassadenverkleidung. Hunderte Bewohner müssen sofort ihre Wohnungen verlassen.

Die Bewohner von fünf Hochhäusern in London müssen ihr Zuhause wegen Brandgefahr vorsichtshalber verlassen. Der Grund seien "dringende Arbeiten zur Brandsicherheit", teilten die Behörden am späten Abend mit. Die Entscheidung sei nach einer Inspektion der Londoner Feuerwehr getroffen worden.

Insgesamt 800 Haushalte sind nach Angaben der britischen Nachrichtenagentur PA betroffen. Die Feuerwehrleute sagten demnach, sie könnten die Sicherheit der Bewohner nicht garantieren. Die Bewohner mussten ihre Apartments noch am Abend verlassen und sollten unter anderem in Hotels untergebracht werden.

Der Hintergrund: Bei einer Brandkatastrophe im Grenfell Tower vor knapp einer Woche waren mindestens 79 Menschen gestorben.

Arbeiten sollen Wochen dauern

Die Arbeiten an den nun geräumten Gebäuden im nördlichen Stadtbezirk Camden sollen drei bis vier Wochen dauern, wie der Bezirksrat mitteilte. Londons Bürgermeister Sadiq Khan schrieb auf Facebook von einer "Vorsichtsmaßnahme" und bezeichnete die Räumung als den besten Weg, um die Bewohner zu schützen. Eine "Reihe bestimmter Umstände" mache das in diesem Fall notwendig.

Ursache: Defekter Kühlschrank

Fest steht nun, dass der Brand vor einer Woche auf einen defekten Kühlschrank zurückzuführen ist. Es habe sich nicht um Brandstiftung gehandelt, sagte eine Scotland-Yard-Sprecherin.

Die weiteren Ermittlungen konzentrieren sich darauf, wie sich das Feuer so schnell ausbreiten konnte. Nach Polizeiangaben haben Gebäudeverkleidung und Isolierung Sicherheitstests nicht bestanden. Daher erwägen sie unter anderem eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung. Man sehe sich alle Unternehmen an, die am Bau und an der Sanierung des Grenfell Tower beteiligt gewesen seien und habe Unterlagen von mehreren Organisationen beschlagnahmt, hieß es weiter.