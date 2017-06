Wieder hat es die britische Hauptstadt getroffen: Binnen weniger Minuten töteten drei Angreifer sieben Menschen im Zentrum der Stadt, schließlich wurden sie von Einsatzkräften erschossen. Londons Bürgermeister Khan spricht von einer "feigen Attacke", auch international löst der Anschlag Bestürzung aus.

Wenige Tage vor der Parlamentswahl und knapp zwei Wochen nach dem Bombenanschlag in Manchester ist Großbritannien erneut Ziel eines Terroranschlags geworden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei töteten am späten Samstagabend in London mutmaßlich drei Täter mindestens sieben Menschen. Mehr als 50 Menschen wurden verletzt. Die drei mutmaßliche Angreifer wurden erschossen. Die Polizei geht momentan davon aus, dass es über die drei erschossenen Verdächtigen hinaus keine weiteren Täter gibt.

Tote und Verletzte bei Angriffen in London

Bisher hat sich niemand zu dem Anschlag bekannt. Großbritanniens Anti-Terror-Chef Mark Rowley erklärte, die Polizei behandle die Angriffe als "terroristische Vorfälle". Ähnlich äußerte sich auch Premierministerin Theresa May. Sie berief für den Vormittag eine Sitzung des Cobra-Komitees ein, des höchsten britischen Sicherheitsgremiums. Möglicherweise wird in diesem Rahmen auch über eine erneute Verschärfung der Terrorwarnstufe entschieden. Nach dem Anschlägen in Manchester war diese kurzzeitig auf das höchste Level angehoben worden.

Londons Bürgermeister Sadiq Khan sprach von einer "gezielten und feigen Attacke" auf unschuldige Londoner und Besucher. Einige der Verletzten befänden sich in kritischem Zustand.

Mays konservative Partei und unter anderem auch auch die oppositionelle Labour-Partei setzten für heute den Wahlkampf aus. Am Donnerstag wählt Großbritannien ein neues Parlament.

"Das war wie ein Amoklauf"

Die Attacke begann gegen 22 Uhr Ortszeit auf der London Bridge im Zentrum und setzte sich am dem nahe gelegenen Borough Market fort, ein beliebtes Kneipenviertel. Die Täter rasten nach Angaben von Polizei und Augenzeugen zunächst mit einem Kleintransporter in eine Menschenmenge. Das Auto sei dann weiter zum nur wenige hundert Meter entfernten Borough Market gefahren. Dort stiegen drei mutmaßliche Täter aus und attackierten Menschen mit großen Messern. "Das war wie ein Amoklauf", zitierte die BBC einen Zeugen. Die Täter seien zu Bars und Restaurants in der Umgebung gelaufen und hätten gerufen: "Dies ist für Allah."

Wieder traf es die Innenstadt von London.

Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden die Angreifer am Borough Market von Sicherheitskräften erschossen - acht Minuten nach Eingang des Notrufs. Die Attentäter hätten Westen getragen, die so ausgesehen hätten, als enthielten sie Sprengstoff. Die Westen hätten sich später jedoch als harmlose Attrappen entpuppt. Zunächst hatte es geheißen, die mutmaßlichen Täter seien bereits auf der London Bridge aus dem Fahrzeug gesprungen und hätten verletzte Personen mit Messern attackiert.

Die Polizei sperrte große Areale in der Stadt weiträumig ab. Sie bat die Menschen, nicht leichtfertig Videos und Bilder von den Tatorten in Umlauf zu bringen.

Erinnerung an Anschlag im März

Erst vor knapp zwei Wochen hatte ein Selbstmordattentäter nach einem Konzert des Teenie-Stars Ariana Grande in Manchester mit einer Bombe 22 Menschen mit in den Tod gerissen. Bei dem Terroranschlag waren mehr als 100 Personen verletzt worden. Grande will heute ein Benefizkonzert zugunsten der Opfer von Manchester geben.

Die Terrorattacke auf der London Bridge erinnert an einen Angriff im März: Am 22. März war ein 52-jähriger Mann auf der Westminster-Brücke in London mit hohem Tempo in Fußgänger gefahren. Anschließend tötete er mit einem Messer einen unbewaffneten Polizisten. Bei dem Terrorangriff waren sechs Menschen ums Leben gekommen und Dutzende Menschen verletzt worden. Der Attentäter wurde erschossen.

"In der Trauer vereint"

Die Tat löste international Entsetzen aus. Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte sich bestürzt. "Wir sind heute über alle Grenzen hinweg im Entsetzen und der Trauer vereint, aber genauso in der Entschiedenheit", sagte die Kanzlerin in einer Erklärung. Deutschland stehe im Kampf gegen jede Form von Terrorismus "fest und entschlossen" an der Seite Großbritanniens. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte: "Die Kaltblütigkeit, mit der die Täter Passanten in London attackiert haben, ist verabscheuungswürdig und lässt uns in Trauer zusammenstehen."

US-Präsident Donald Trump verurteilte die Terrorattacke scharf und drückte der britischen Premierministerin May telefonisch sein Beileid aus. Der französische Staatspräsidenten Emmanuel Macron schrieb auf Twitter, Frankreich stehe nach der "neuen Tragödie" an der Seite Großbritanniens: "Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien."