Ein Schwerverletzter, mehrere Festnahmen - am Rande des Champions-League-Halbfinals in Liverpool hat es heftige Zusammenstöße gegeben. Die Polizei ermittelt, der FC Liverpool zeigte sich "schockiert und entsetzt".

Am Rande des Champions-League-Spiels zwischen dem FC Liverpool und dem AS Rom hat es Ausschreitungen zwischen englischen und italienischen Fußball-Fans gegeben.

Ein 53-Jähriger wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm zwei Italiener wegen versuchten Mordes fest. Der FC Liverpool zeigte sich "schockiert und entsetzt". Er bot seine volle Unterstützung an: "Unsere Gedanken sind beim Opfer und seiner Familie."

In einem Video ist zu sehen, wie schwarz gekleidete Männer vor dem Anpfiff des Halbfinales auf einen Mann einschlagen.

Nach Berichten britischer Medien kamen bei den Krawallen auch Hämmer und Messer zum Einsatz. Fans kletterten auf Polizeiwagen und zündeten dort Bengalos. Insgesamt nahm die Polizei laut BBC sieben Männer fest. Die Ermittlungen dauerten an, teilte sie mit.

Auch Liverpool-Fans randalierten vor Spielbeginn.

Vorgeschichte auf beiden Seiten

Schon bei Liverpools Champions-League-Viertelfinalspiel gegen Manchester City vor wenigen Wochen hatte es Randale gegeben. Heimfans bewarfen den Teambus der Gästen mit Flaschen, Dosen und Bengalos. Die UEFA verhängte daraufhin eine Strafe gegen den FC Liverpool.

Fans des AS Rom wiederum waren bereits mehrfach in Zusammenstöße mit britischen Fans verwickelt. So wurden 2012 mehre Fans der Tottenham Hotspurs in der italienischen Hauptstadt verletzt.

Über dieses Thema berichtete NDR Info am 25. April 2018 um 08:45 Uhr.