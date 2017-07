Der chinesische Dissident und Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo ist tot. Er starb nach schwerer Krankheit in Peking. Der 61-Jährige war seit 2009 wegen "Untergrabung der Staatsgewalt" in Haft und war erst vor kurzem aus gesundheitlichen Gründen in ein Krankenhaus verlegt worden.

Nach schwerer Krankheit ist der chinesische Aktivist Liu Xiaobo gestorben. Das bestätigten chinesische Behörden. Seit Tagen hatte sich sein gesundheitlicher Zustand bereits verschlechtert. Er litt unter schwerem Leberkrebs, durfte jedoch trotz Angeboten aus Deutschland nicht zur Behandlung China verlassen.

Liu Xiaobo und seine Frau Liu Xia im Krankenhaus nach seiner Haftentlassung.

Zuvor saß er lange Jahre im Gefängnis. Liu war 2009 wegen "Untergrabung der Staatsgewalt" zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte ein Manifest veröffentlicht, in dem er einen "freien, demokratischen und verfassungsmäßigen Staat" einforderte. Auch viele weitere Intellektuelle unterschrieben das Manifest.

Friedensnobelpreis verliehen

2010 wurde ihm der Friedensnobelpreis verliehen. Entgegennehmen konnte er den Preis jedoch nicht, weil er im Gefängnis saß. Der leere Stuhl in Oslo - das Bild ging 2010 um die Welt. Für China war die Nachricht damals ein Schlag ins Gesicht, für die Demokratiebewegung des Landes eine Ermutigung.

er Schriftsteller war Chinas berühmtester Dissident, er setzte sich seit den 1980er-Jahren für friedlichen Wandel und Menschenrechte ein. Er war Literaturwissenschaftler und versuchte 1989 gemeinsam mit anderen, das Massaker auf dem Tiananmen-Platz zu verhindern. "Egal, wo ich bin, ob im Gefängnis oder in Freiheit, ich stehe ein für Meinungs- und Pressefreiheit in China."

Für Peking ein Krimineller

Pekings Führung sah in ihm jedoch einen Kriminellen. 2009 geriet seine Frau in Sippenhaft, China stellte sie unter für Hausarrest. Nur selten gelang es Pressevertretern, sie zu interviewen - wie nach der Bekanntgabe des Nobelpreises: "Ich habe wirklich nicht erwartet, dass er den Preis gewinnt, und ich kann das Haus nicht verlassen. Das ist zu absurd."

Auch seine schwere Krankheit und die Entlassung spielten in den chinesischen Medien und der Öffentlichkeit keine Rolle. Die Gefängniszelle durfte er nur gegen ein Krankenhauszimmer eintauschen. Im Gericht, bei seiner Verurteilung hatte Liu Xiaobo gesagt, er hoffe, dass er das letzte Opfer in China sei, das wegen seiner Meinungsäußerungen bestraft würde. Diese Hoffnung erfüllte sich nicht.

Bei der Verleihung des Friedensnobelpreises in Oslo blieb Lius Stuhl leer.