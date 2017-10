Der diesjährige Nobelpreis für Literatur geht an den britisch-japanischen Schriftsteller Kazuo Ishiguro. Das teilte die Schwedische Akademie in Stockholm mit. Bekannt ist Ishiguro vor allem für sein Buch "Was vom Tage übrigblieb".

Der britisch-japanische Schriftsteller Kazuo Ishiguro bekommt den Literaturnobelpreis. Das teilte die Schwedische Akademie in Stockholm mit. Die Jury begründete die Entscheidung mit der "starken emotionalen Wirkung" der Romane des Autors. In seinen Werken habe Ishiguro die "Abgründe unserer vermeintlichen Verbundenheit mit der Welt" bloßgelegt.

Ishiguro wurde 1954 in Nagasaki geboren, zog aber bereits 1960 mit seiner Familie nach Großbritannien. Er wuchs in Guildford südlich von London auf. Sein dritter Roman "The Remains of the Day" ("Was vom Tage übrigblieb") wurde mit dem Booker Price ausgezeichnet und 1993 von James Ivory verfilmt. Weitere Romane sind "When We Were Orphans" ("Als wir Waisen waren") und "Never Let Me Go" ("Alles, was wir geben mussten").

Der Literaturnobelpreisträger 2017: Kazuo Ishiguro.

Im vergangenen Jahr hatte die Schwedische Akademie völlig überraschend Rockmusiker Bob Dylan für seine poetischen Neuschöpfungen in der amerikanischen Songtradition ausgezeichnet. Dylan ließ lange offen, ob er den Preis überhaupt annehmen werde. Der Nobelpreis ist mit umgerechnet rund 940.000 Euro dotiert. Die Verleihung findet am 10. Dezember statt, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel (1833-1896).

