Der Literaturnobelpreis hat wegen seiner späten Bekanntgabe eine geheimnisvolle Anmutung. Heute ab 13 Uhr wird er verkündet. Unter den Favoriten sind der Japaner Haruki Murakami, der Amerikaner Philip Roth und der syrische Dichter Adonis.

Von Carsten Schmiester, ARD-Studio Stockholm

Dieser Preis ist anders: Er wird an keinem festen Tag verkündet, in diesem Jahr etwa später als erwartet, eben nicht in der vergangenen Woche der übrigen Nobelpreisträgerbekanntgaben, sondern heute als letzter der Preise mit Aufmerksamkeit schaffender Verspätung. Begründung? Natürlich keine! Das Ganze darf und soll gerne einen Tick geheimnisvoller sein.

Die 18 Juroren der Schwedischen Akademie sind nach einigen kleinen Patzern der Vergangenheit inzwischen für ihre absolute Verschwiegenheit berühmt und selbst schwedische Fachjournalisten, die diese Juroren zum Teil gut kennen und manchmal auch ihre viel beachtete Sommerferienlektüre, wissen nichts Genaues.

Sie sind wie alle anderen aufs Spekulieren angewiesen. Was die Redaktionen des schwedischen Rundfunks in diesem Jahr sogar auf der Facebook-Seite des Senders machen. Anneli Dufva ist Kritikerin bei den Radio-Kulturnachrichten von P1.

Hätte, würde, könnte

Im Laufe der Jahre hat sie immer mehr Kandidaten auf ihrem Zettel, die passen würden. "Ich habe mir eine kleine Liste geschrieben: Darauf stehen der Dramatiker Jon Fosse, Amos Oz, Les Murray und Rosmarie Waldrop, Richard Ford oder Margaret Atwood, Dubravka Ugresic", sagt Dufva. "Und dann jemand, auf den ich schon mehrmals getippt habe und wo ich immer noch Hoffnung habe: Joyce Carol Oates."

Etwas knapper fasst sich ihr Kollege, der Kulturjournalist Fredrik Wadström: "Warum sollte es nicht der Adam Zagajewski werden, der polnische Poet? Das würde immerhin Licht auf die polnische Literatur werfen."

Hätte, würde, könnte, oder aber auch nicht. Interessant an den Tipps der beiden: Nur einer der Namen findet sich auf den Listen der Wettbüros oder auf dem Menüzettel der internationalen Gerüchteküche: Der des norwegischen Schriftstellers Jon Fosse. Buchmacher sehen ihn allerdings nur auf Platz Sechs der Liste wahrscheinlicher Preisträger.

Haruki Murakami steht hoch im Kurs

Weiter oben stehen der Japaner Haruki Murakami, der syrische Dichter Adonis, Amerikas "ewiger Mitfavorit" Philip Roth oder der Kenianer Ngugi Wa Thiong’o. Und für jeden gibt es ein Für und Wider. Die einen sind zu alt, das mag die Jury angeblich ebenso wenig wie Autoren, die repräsentativ für, sagen wir, einen ganzen Kulturraum stehen.

Fosse wiederum ist Skandinavier und die zählen zu den auffällig selten Ausgezeichneten. Aber ein Ausschlusskriterium ist es nun auch wieder nicht, könnte also trotzdem sein, vielleicht. Ganz sicher ist nur, dass die Schwedische Akademie den Preis bisher 108 Mal vergeben hat, an 112 Preisträger, aber nur an 14 Frauen, im vergangenen Jahr war es die Weißrussin Swetlana Alexijewitsch.

Entscheidung frühestens um 13 Uhr

Dass die meisten Preisträger entweder am 21. Mai oder am 28. Februar Geburtstag hatten, steht ebenso fest und zum Zeitpunkt der Verleihung waren sie im Schnitt 65 Jahre alt. Fakt ist auch, dass die Namen der Nominierten, aber nicht Ausgezeichneten, 50 Jahre lang geheim bleiben und dass der des diesjährigen Trägers oder der Trägerin heute "frühestens" um 13 Uhr hier in Stockholm verkündet wird.

Der Preis selbst ist mit umgerechnet rund 830.000 Euro dotiert und wird am Todestag des Stifters Alfred Nobel, am 10. Dezember, feierlich im Stockholmer Rathaus verliehen.

