Überraschender Wahlausgang in Litauen: Bei der zweiten Runde der Parlamentswahl ist die Partei der Bauern und Grünen stärkste Kraft geworden. Die Konservativen kamen auf Platz zwei, die regierenden Sozialdemokraten wurden abgestraft. Nun steht ein Regierungswechsel an.

Bei der Parlamentswahl in Litauen haben sich die Wähler für einen Machtwechsel ausgesprochen. Nach Auszählung aller Wahlbezirke erhält der Bund der Bauern und Grünen (LGPU) 54 der zu vergebenen 141 Sitze im Parlament in Vilnius, wie die Wahlkommission mitteilte. Die nach der ersten Wahlrunde knapp vorne liegende konservative Oppositionspartei Vaterlandsunion wird mit 31 Sitzen zweitstärkste Kraft - noch deutlich vor den Sozialdemokraten von Regierungschef Algirdas Butkevicius (17 Sitze). Auch dessen zwei populistische Bündnispartner - die Partei für Ordnung und Gerechtigkeit (8 Sitze) und die Arbeitspartei (2 Sitze) - wurden abgestraft.

Welche Koalition nun in dem EU- und NATO-Land zustande kommen wird, ist noch offen. "Wir spüren unsere Verantwortung für die Führung des Landes", sagte der Spitzenkandidat der LGPU, Saulius Skvernelis. "Es wird eine rationale Regierung gebildet." Der frühere Polizeichef ist kein Mitglied der Partei, wurde aber als deren Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten aufgestellt. Er ist wegen seines Kampfes gegen Korruption in der Bevölkerung äußerst beliebt. Der 46-Jährige war erst vor zwei Jahren in die Politik gekommen.

Spitzenkandidat Skvernelis mit seiner Tochter bei der Stimmabgabe

Offizieller Chef der Partei der Bauern und Grünen ist der Milliardär Ramunas Karbauskis, ein Grundbesitzer und Industrieller. Er hatte im Wahlkampf versprochen, sich für höhere Gehälter und ein Wirtschaftswachstum einzusetzen, um die Abwanderung junger Litauer zu verhindern. Karbauskis zeigte sich offen für ein Mitte-Links- oder Mitte-Rechts-Bündnis. "Ich denke, die Sozialdemokraten und die Konservativen sind potenzielle Partner." Gesprächen mit der Liberalen Bewegung (14 Sitze) erteilte er eine Absage.

Noch vor vier Jahren an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert

Politologen bezeichneten den klaren Wahlerfolg als überraschend, denn der Bund der Bauern und Grünen kam praktisch aus dem Nichts. Bei der Wahl 2012 war die Bewegung aus der politischen Mitte noch an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert und nur dank eines Direktmandats mit einer Abgeordneten im Parlament vertreten.

Zur Wahl aufgerufen waren mehr als 2,5 Millionen Stimmberechtigte. Die Wahlbeteiligung lag bei 37,9 Prozent. Litauen ist der größte und südlichste der drei Baltenstaaten. Im Zuge der verstärkten NATO-Präsenz in Osteuropa wird Deutschland dort im kommenden Jahr ein NATO-Bataillon anführen.