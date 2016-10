Vor der libyschen Küste sind bei einem Angriff auf ein Flüchtlingsboot mindestens vier Menschen getötet worden. 15 bis 25 weitere Flüchtlinge würden noch vermisst, sagte ein Sprecher der Organisation Sea-Watch.

Bei einem bewaffneten Angriff auf ein Flüchtlingsboot vor der Küste Libyens sind nach Angaben einer deutschen Hilfsorganisation mindestens vier Menschen getötet worden. 15 bis 25 weitere würden noch vermisst, teilte die Organisation Sea-Watch mit. Demnach kamen die Angreifer mit einem Schiff mit Abzeichen der libyschen Küstenwache in der vergangenen Nacht zu dem Flüchtlingsboot, von dem die Helfer gerade versuchten, die Flüchtlinge zu retten.

Es ging nach Angaben der Helfer um ein völlig überladenes Schlauchboot mit etwa 150 Flüchtlingen an Bord, das sich etwa 14 Seemeilen vor der libyschen Küste in internationalen Gewässern befunden habe. Als die Mannschaft von Sea-Watch damit begonnen habe, Schwimmwesten an die Flüchtlinge auszugeben, sei das Schiff mit Zeichen der libyschen Küstenwache aufgetaucht. Die Männer hätten versucht, den Motor des Flüchtlingsbootes zu stehlen.

Schlägerei an Bord

Mit Knüppeln hätten sie auf die Flüchtlinge eingeschlagen, einige von von den Schlägern seien an Bord des Schlauchbootes gegangen. Daraufhin sei Panik unter den Flüchtlingen ausgebrochen, die meisten seien ins Wasser gestürzt. Den Angaben zufolge konnte die Sea-Watch-Mannschaft 120 Flüchtlinge retten, vier Menschen konnten nur noch tot geborgen werden. Allerdings sahen die Helfer nach eigenen Aussagen noch zwischen 15 und 25 Körper im Wasser, die sie nicht an Bord holen konnten. Die italienische Küstenwache bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP die Rettung von 120 Flüchtlingen in der Nacht durch das Schiff SeaWatch2. Über die Umstände konnte die italienische Küstenwache keine Auskunft geben.

Hauptroute nach Europa

Die Route über Libyen nach Italien ist in den vergangenen Monaten für Flüchtlinge wieder zur Hauptroute von Afrika nach Europa geworden. In Italien sind laut der Internationalen Organisation für Migration seit Jahresbeginn bereits 142.000 Flüchtlinge eingetroffen.

Die EU-Staats- und Regierungschefs fordern ein stärkeres Engagement gegen die wieder steigende Zahl von geflüchteten Menschen auf dieser Route. "Mehr Anstrengungen sind nötig, um den Zustrom irregulärer Migranten einzudämmen, besonders aus Afrika", lautete gestern eine Erklärung des EU-Gipfels, der heute in Brüssel zu Ende gegangen ist.