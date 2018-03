Parteitag des Front National Hundert Prozent für Marine Le Pen

Marine Le Pen bleibt Chefin des Front National. Der Parteitag wählte sie einstimmig, einen Gegenkandidaten gab es nicht. Parteigründer und Vater der 49-Jährigen, Jean-Marie Le Pen, verlor seinen Ehrenvorsitz.

Die Vorsitzende des rechtsextremen Front National, Marine Le Pen, ist in ihrem Amt bestätigt worden. Die Rechtspopulistin wurde "einstimmig" in das Amt wiedergewählt, wie die Parteispitze auf dem Parteitag im nordfranzösischen Lille bekanntgab. Die 49-Jährige war die einzige Kandidatin bei der schriftlichen Mitgliederbefragung, die Ergebnisse sind nicht notariell bestätigt.

Marine Le Pen beim Parteitag des Front National

Marine Le Pen ist seit 2011 Parteichefin. Sie übernahm den Vorsitz damals von ihrem Vater Jean-Marie Le Pen, der den Front National 1972 als rechtsextreme Partei gegründet hatte. Marine Le Pen verordnete der Partei einen Kurs der "Entdämonisierung" und will sie mit einer Abkehr von rechtsextremen Parolen für breitere Wählerschichten öffnen.

Jean-Marie Le Pen verliert Ehrenvorsitz

Vater Jean-Marie wurde 2015 nach verharmlosenden Äußerungen über den Holocaust aus der Partei ausgeschlossen. Wiederholt war er wegen Anstachelung zu Hass verurteilt worden - unter anderem wegen der Aussage, die Gaskammern der Nazis seien ein "Detail" der Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Der heute 89-Jährige verlor nun auch seinen Ehrenvorsitz.

Jean-Marie Le Pen wurde schon 2015 aus dem Front National ausgeschlossen.

Die Parteiführung teilte mit, die Mitglieder hätten die neuen Parteistatuten angenommen. Darin wird auch Le Pens Position als Ehrenvorsitzender auf Lebenszeit gestrichen.

Ein neuer Name soll her

Marine Le Pen will die Partei derweil weiter in die politische Mitte führen. Dabei soll auch ein neuer Name helfen. Er soll noch heute beim Parteitag vorgestellt werden. Das Wort "Front" hatte die 49-Jährige vor Kurzem als zu militärisch bezeichnet.

Der zweitägige Parteikongress des Front National hatte am Samstag begonnen. Er soll die Erneuerung der Partei vorantreiben. Sie kämpft nach Schlappen bei den Präsidenten- und Parlamentswahlen im Jahr 2017 mit schwindender Zustimmung. Schützenhilfe kam aus den USA: Steve Bannon, früherer Berater von US-Präsident Donald Trump, sagte den Anhängern des Front National unter Jubel künftige Wahlsiege vorher.