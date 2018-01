Schneemassen zu groß Zermatt bleibt von Außenwelt abgeschnitten

Wegen heftigen Schneefalls sind im Schweizer Skiort Zermatt Tausende Menschen eingeschlossen. Die Behörden hatten gehofft, die Bahnstrecke am Vormittag wieder frei zu bekommen. Doch die Schneemassen sind zu groß. Auch in anderen Alpenregionen besteht Lawinengefahr.

Die Hoffnung auf die Wiederaufnahme des Zugbetriebs in den abgeschnittenen Skiort Zermatt hat sich zerschlagen. Die Bahnlinie wird doch nicht wie geplant heute eröffnet. Bei den Räumungsarbeiten seien größere Schneemassen als erwartet vorgefunden worden, teilte die Matterhorn-Gotthard-Bahn mit. Die Strecke bleibe bis auf weiteres geschlossen.

13.000 Touristen sitzen fest

"Die Schneemassen stammen von einer Lawine aus den Vortagen und waren beim vorherigen Erkundungsflug mit dem Helikopter nicht zu erkennen", hieß es auf der Website. Seit Montag sind Einheimische und rund 13.000 Touristen von der Außenwelt praktisch abgeschnitten, im Saas-Tal sitzen weitere 2000 Gäste fest.

Die Zufahrtsstraße und die Bahnlinie mussten wegen akuter Lawinengefahr geschlossen werden. Der Ort selbst ist nicht bedroht. Die Pisten und Wanderwege ringsum sind aber geschlossen.

Urlauber in Zermatt werden per Helikopter ausgeflogen

tagesschau 09:00 Uhr , 10.01.2018







Gemütliche Stimmung im Ort

Weitere Hubschrauberflüge für ausreisewillige Touristen sind geplant. Einige Dutzend Touristen nutzten gestern die eingerichtete Luftbrücke, um sich nach Täsch ausfliegen zu lassen. Das Schweizer Fernsehen zeigte Bilder von Touristen, die sich sich mit Koffern am Heliport einfanden, um Zermatt zu verlassen. Die meisten Besucher blieben aber. In den Straßen herrschte teilweise ausgelassene Stimmung. Einige Geschäftsleute schenkten umsonst Wein aus, andere richteten kostenlos Käsegerichte an. Geschäfte und Hotelküchen waren gut ausgestattet, wie sie versicherten.

Heinz Julen, Hotelier, über die Lage in Zermatt

morgenmagazin, 10.01.2018







Weitere Teile der Schweiz betroffen

Die Lawinengefahr hält zurzeit weite Teile der Alpen in Atem. Im schweizerischen Visp mussten 20 Menschen in Sicherheit gebracht werden, weil Massen von Schlamm ihre Häuser bedrohten. Für Teile des Wallis, darunter neben Zermatt auch der Wintersport-Ort Saas-Fee, verhängte das Schnee- und Lawinenforschungsinstitut die höchste Lawinen-Gefahrenstufe. Diese wird nur selten ausgerufen.

Lawine trifft Gebäude in Sestiere

Im italienischen Sestriere fiel binnen 48 Stunden mehr als zwei Meter Neuschnee. Dort stürzte eine Lawine in ein fünfstöckiges Apartmentgebäude nahe der Ski-Station und hinterließ Schneemassen in einigen Wohnungen. Von den 29 Menschen, die sich dort aufhielten, wurde niemand verletzt. Im Ort Susa starb in der Nacht zum Dienstag eine 70-jährige Patientin auf dem Weg ins Krankenhaus. Ein Baum, der unter dem Gewicht der Schneemassen umgestürzt war, blockierte eine Zufahrtsstraße, so dass der Rettungswagen nicht mehr rechtzeitig in der Klinik eintraf.

Der Bahnhof von Zermatt ist von Schneemassen eingeschlossen.