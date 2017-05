Sie war eine Ikone der Modebranche, nicht nur in Italien. Laura Biagiotti war für ihre Kaschmir-Kollektionen und Accessoires berühmt - und wurde auch als Kunstmäzenin geschätzt. Nun ist die "Signora della moda" im Alter von 73 Jahren gestorben.

Von Nikolaus Nützel, ARD-Studio Rom

Laura Biagiotti war eine der Leitfiguren der italienischen Mode. Von der "Signora della Moda" ist in den italienischen Medien die Rede, und immer wieder wird auch der Titel wiederholt, den ihr die "New York Times" vor Jahren verlieh: "Queen of Cashmere". Eine Referenz an die edle Kaschmir-Wolle, mit der Biagiotti stets gern arbeitete.

Tochter Lavinia Biagiotti übernimmt nun wohl die Unternehmensführung von ihrer Mutter.

Jedoch betonte sie in einem Interview im Jahr 2011 beim Rückblick auf ihr Lebenswerk, dass sie stets ein breites Publikum ansprechen wollte: "Anfang der 1970er-Jahre, als ich angefangen habe, mit meinem Namen Kollektionen herauszugeben, habe ich verstanden, dass die Welt im Umbruch war. Ich denke, dass ich Alltagskleidung mit viel Stil geschaffen habe, die auch die weiblichen Formen begleitet. Und zwar nicht nur für jemandem mit Größe 38, sondern auch mit 44 und mehr."

Archäologie-Studium

Schon als junge Frau hat sie im Schneideratelier ihrer Mutter mitgearbeitet. Allerdings hatte Laura Biagiotti zunächst auch andere berufliche Pläne: Sie studierte einige Semester Archäologie, bevor sie sich voll und ganz ihrer Firma widmete. In Italien galt Biagiotti als Römerin mit Leib und Seele. Als sie begann, auch Parfums zu vermarkten, wurde bald schon der Duft mit dem Namen "Roma" weltweit bekannt. Später kam unter anderem der Duft "Venezia" dazu.

Biagiotti glaubte, dass gerade ihre Parfums und andere Kreationen jenseits der Mode vielen Menschen einen Zugang zur Welt des edlen Stils eröffnet haben. "Es sollte möglich werden, Teil einer Elite zu sein, auch wenn es nur durch einen Tropfen aus jener Welt ist. Das konnte ein Duft sein, eine Brille, ein Gürtel oder ein anderes Accessoire."

In Asien bekannt

Als besondere Leistung Biagiottis gilt es in der Modebranche, dass sie sehr früh in Osteuropa und vor allem in China auf den Markt gegangen ist - hinter ihrem Namen steht schon seit vielen Jahren ein Weltkonzern. Die unternehmerische Führung hat in den vergangenen Jahren Stück für Stück Lauras Tochter Lavinia übernommen. Sie hat auch mit dafür gesorgt, dass sich das Unternehmen - wie etliche andere Modefirmen auch - einen Namen als Kultursponsor einen Namen gemacht hat.

Italiens Mode-Ikone Laura Biagiotti ist tot

N. Nützel, ARD Rom

Lavinia betonte stets, dass sie und ihre Mutter darauf stolz seien: "Wir haben so viel Wichtiges erneuern lassen: Die Treppe zum Kapitol, den Bühnenvorhang in der Oper von Venedig, die Brunnen der Piazza Farnese. Das ist eine Bereicherung. Immer wenn ich hier vorbeigehe, werde ich sagen: 'Wir haben etwas gemacht, das bleibt.'"

Bibel-Zitat zum Abschied

Lavinia Biagiotti hat einen Bibeltext ausgewählt, um in den frühen Morgenstunden den Tod ihrer Mutter Laura bekannt zu geben. Im Nachrichtendienst Twitter stellte sie neben ein Bild ihrer Mutter eine Passage aus dem Johannes-Evangelium, in der es heißt: Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen.

Über dieses Thema berichteten am 26. Mai 2017 u.a. die tagesschau um 12:00 Uhr und tagesschau24 um 13:00 Uhr sowie Inforadio um 11:13 Uhr.