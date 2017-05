Das von den USA geplante Laptop-Verbot für Flüge von und nach Europa sei vom Tisch - das kündigten nach übereinstimmenden Medienberichten US-Vertreter in einer Telefonkonferenz mit der EU-Kommission an. Doch das US-Heimatschutzministerium widersprach und kündigte eine Erklärung an.

Die Vereinigten Staaten wollen übereinstimmenden Medienberichten zufolge Laptops auf Flugverbindungen mit Europa weiterhin erlauben. Das ist das Ergebnis einer Telefonkonferenz zwischen US-Vertretern und der EU-Kommission. Die Partner seien sich einig gewesen, die Sicherheitsvorkehrungen zu intensivieren, um neuen Risiken zu begegnen, hieß es.



Das US-Heimatschutzministerium widersprach jedoch: "Diese Berichte sind absolut falsch", sagte ein Ministeriumssprecher in Washington und kündigte eine ausführliche Erklärung an.

Amerikanische Terrorexperten fürchten Sprengstoffanschläge mit den elektronischen Geräten. Deshalb hatten die USA im März bereits viele elektronische Geräte für Verbindungen von zehn Flughäfen in Nordafrika und dem Nahen Osten verboten. Großbritannien führte ein ähnliches Verbot ein.

Die Überlegungen der USA gingen auf Geheimdienstinformationen zurück. Terrororganisationen sollen Methoden entwickelt haben, um Sprengsätze in Laptops und anderen elektronischen Geräten zu verbergen.

