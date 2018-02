Er galt als mächtigster Schwiegersohn der Welt. Doch jetzt darf Jared Kushner keine streng geheimen Informationen mehr einsehen. Kann er Chefberater im Weißen Haus bleiben?

Von Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington

Jared Kushner, der Schwiegersohn des Präsidenten hatte über ein Jahr lang vollen Zugang zu Top-Secret-Informationen. US-Präsident Trump beauftragte ihn, ein Nahost-Friedensabkommen anzubahnen. Kushner kümmerte sich um die Handelsbeziehungen zu Mexiko und um das Verhältnis zu China. Und das, obwohl der 37-Jährige bislang nur eine vorübergehende Erlaubnis hatte, streng geheime Dokumente einzusehen.

Aufgrund von Kushners komplizierten privaten und geschäftlichen Verflechtungen ins Ausland sah sich die Bundespolizei FBI bislang außer stande, endgültig grünes Licht zu geben. So musste Kushner bereits drei Mal seine Unterlagen für das FBI überarbeiten, weil er bestimmte Kontakte ins Ausland zunächst nicht angegeben hatte.

Kushner soll im Amt bleiben

Offiziell wollten weder Präsident Trump noch seine Sprecherin bestätigen, dass Jared Kushner ab sofort keine streng geheimen Informationen mehr sehen darf, sondern nur noch geheime: "Er wird die wichtige Arbeit, die er gemacht hat, fortsetzen", sagte Trumps Sprecherin Sarah Sanders

Doch ob Kushner dies tatsächlich ohne Zugang zum täglichen Geheimdienst-Briefing im Weißen Haus tun kann, wird in Washington bezweifelt. Mehrere US-Medien wollen von Insidern im Weißen Haus erfahren haben, dass die Herabstufung Kushners am vergangenen Freitag auf Anweisung von Stabschef John Kelly erfolgte.

Kelly zog damit die Konsequenz aus der Entlassung von Trumps engem Mitarbeiter Rob Porter. Porter musste seinen Posten räumen, nachdem bekannt geworden war, dass er zwei seiner Ex-Ehefrauen misshandelt haben soll. Dem FBI war dies bekannt, weshalb auch Porter nur vorläufigen Zugang zu Top-Secret-Informationen hatte. Ein unhaltbarer Zustand, den Stabschef Kelly nun wohl beenden wollte: ab sofort dürfen nur noch jene Mitarbeiter streng geheime Informationen sehen, deren Sicherheitsüberprüfung durch das FBI positiv abgeschlossen wurde.

Von der zumindest vorübergehenden Herabstufung sei nicht nur Kushner betroffen, berichten die US-Medien, sondern auch weitere Top-Mitarbeiter im Weißen Haus. Die endgültige Entscheidung über Kushner soll nach Informationen des Senders "CNN" in den nächsten vier Wochen fallen, wenn das FBI seine Untersuchungen abgeschlossen habe. US-Präsident Trump hatte bereits in der vergangenen Woche betont, er überlasse die Entscheidung seinem Stabschef General Kelly: "Er wird das tun, was für das Land richtig ist", so Trump.

Kelly muss entscheiden

Theoretisch hätte Trump die Möglichkeit, sich über die Entscheidung seines Stabschefs hinwegzusetzen. Das wäre jedoch ein "sehr schlechter Schritt des Präsidenten", warnte der demokratische Senator Chris Coons: "Das würde signalisieren, dass die Verschmelzung persönlicher und familiärer Interessen mit nationalen Interessen weitergeht", sagt er.

Zumal Rechtsexperten wie Jeffrey Toobin in Trumps Schwiegersohn den klassischen Fall eines möglichen Sicherheitsrisikos sehen: "Wenn Kushner mit China verhandelt oder mit den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Katar, dann weiß niemand, ob er künftige Investoren pflegen oder Amerikas Politik voranbringen will."

Vor Trumps Wahlsieg hatte sich Kushner tatsächlich um Investoren für seinen kreditfinanzierten Wolkenkratzer an der Fifth Avenue in New York bemüht. Passend dazu berichtet die "Washington Post", in mindestens vier Ländern sei nicht-öffentlich diskutiert worden, wie man über Kushner komplexe Geschäfte Einfluss auf ihn gewinnen könne.

Nach Informationen der "Post" handelt es sich um die Vereinigten Arabischen Emirate, China, Israel und Mexiko. Auch deshalb wird in Washington bezweifelt, ob Jared Kushner auch künftig noch der "einflussreichste Schwiegersohn der Welt" sein wird. Die jüngsten Entwicklungen werden Kushners Einfluss schwächen, so die Einschätzung, und die Stellung von Stabschef John Kelly weiter stärken.