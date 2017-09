Referendum der Kurden Feiern ohne Furcht

Bis spät in die Nacht wurde gefeiert in der kurdischen Stadt Erbil - das Referendum zur Unabhängigkeit gilt als Erfolg, die Wahlbeteiligung soll hoch gewesen sein und ein "Ja" so gut wie sicher. Eine Unabhängigkeitserklärung ist jetzt dennoch nicht zu erwarten.

Von Björn Blaschke, ARD-Studio Kairo, zzt. Erbil

Feierstimmung auf den Straßen von Erbil, der Regionalhauptstadt von Irakisch-Kurdistan. Die Menschen in dem Autonomiegebiet haben ungeachtet internationaler Proteste und gegen den Willen der irakischen Zentralregierung in Bagdad über die Unabhängigkeit ihrer Region abgestimmt. Das wurde bis in die frühen Morgenstunden mit Feuerwerk und Autokorsi gefeiert.

Am Ende blieben die Wahllokale eine Stunde länger als geplant geöffnet, wie es hieß, wegen des großen Andrangs. Mehr als 70 Prozent der etwa drei Millionen Wahlberechtigten sollen sich beteiligt haben, heißt es. Wie groß der Andrang tatsächlich war, ist nicht ganz klar. Einige Wahllokale waren wirklich voll, andere dagegen kaum. In manchen hatten Wahlbeobachter und Journalisten Zutritt, in anderen wurde er ihnen verwehrt. So oder so: Die Stimmauszählung begann gleich nach der Schließung der Wahllokale.

Klare Mehrheit für ein "Ja" erwartet

In einem Wahllokal kreuzten etwa 80 Prozent der Stimmberechtigten "Bale" an - "Ja". Jeder in Irakisch-Kurdistan geht davon aus, dass dieses Ergebnis kaum anders ist als im Rest der Region, dass sich also eine klare Mehrheit für die Unabhängigkeit von Irakisch-Kurdistan ausgesprochen hat.

Bis in die tiefen Abendstunden wurden vorläufige Hochrechnungen präsentiert, aber das offizielle Endergebnis wird erst innerhalb der kommenden drei Tage erwartet. Das heißt aber nicht, dass nach Bekanntwerden des Ergebnisses auch sofort eine Unabhängigkeitserklärung folgen wird.

Barsani erklärt sich zum Dialog mit der Führung in Bagdad bereit.

Auch der Ausgang der Volksabstimmung ist nicht bindend. Aber das Ergebnis wird der Führung von Irakisch-Kurdistan für Verhandlungen mit der Regierung in Bagdad und den Nachbarstaaten den Rücken stärken.

So deutete es Präsident Masoud Barsani selber vorgestern an: "Ich möchte deutlich machen, dass dieses Referendum nicht stattfindet, um die Grenzen zu Kurdistan zu ziehen. Dieses Referendum wird keinen Status Quo festschreiben. Nach dem Referendum sind wir bereit, in den Dialog mit Bagdad einzutreten. Wir sind bereit, so viel Zeit einzuräumen wie nötig ist: ein, zwei Jahre. Wenn wir sehen, es ist konstruktiv, nicht problematisch, auch mehr."

Sie feiern und sie fürchten sich nicht

Das Parlament in Bagdad hatte schon vor einigen Tagen die Zentralregierung ermächtigt, mit allen Mitteln gegen eine Spaltung des Irak vorzugehen. Denn das Referendum sei verfassungswidrig, wie auch das Oberste Gericht des Irak festhielt. Der Grund: Die irakische Verfassung schreibt die Einheit des Landes vor, keine Abspaltung einzelner Provinzen. Das heißt, dass die irakische Verfassung, die 2005 auch von den Menschen in Irakisch-Kurdistan angenommen wurde, für eine Abspaltung von Irakisch-Kurdistan erst umgeschrieben werden müsste.

Die Türkei, Syrien und der Iran hatten sich ebenfalls gegen die Abstimmung gestellt. Sie haben Angst davor, dass die Unabhängigkeit von Irakisch-Kurdistan den kurdischen Minderheiten in ihren Ländern Auftrieb verschafft.

Die Regierung in Ankara lässt gar die Muskeln spielen: Das türkische Militär hält ein Manöver an der Grenze zu Irakisch-Kurdistan ab. Präsident Recep Tayyip Erdogan drohte, die Öl-Exporte aus Irakisch-Kurdistan durch die Türkei zu blockieren. Den Luftraum Richtung Irak sperrte die türkische Regierung ebenfalls. Das alles ändert erst einmal nichts daran, dass das Referendum stattgefunden hat. Das feiern die Menschen in Irakisch-Kurdistan erst einmal; sie feiern und fürchten sich nicht.

Kurden stimmen über Unabhängigkeit im Irak ab

tagesschau 20:00 Uhr, 25.09.2017, Alexander Stenzel, ARD Kairo zzt. Erbil







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-331373~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.