Referendum der Kurden "Wir haben auf diesen Tag gewartet"

Die irakischen Kurden sind heute aufgerufen, in einem umstrittenen Referendum über die Unabhängigkeit ihrer Region im Norden des Landes abzustimmen. Die Zentralregierung in Bagdad hält die Abstimmung für illegal und will die Einheit des Landes erhalten.

"Ja zum Referendum und ja zur Unabhängigkeit" - überall im Norden des Iraks prangt dieser Spruch. Man kann ihn lesen auf Postern an Laternenmasten, Leuchttafeln in Fußballstadien, gigantischen Banderolen an Hochhäusern und an der Zitadelle von Erbil, der Hauptstadt von Irakisch-Kurdistan.

Der Präsident der autonomen Region im Norden des Irak, Massud Barsani, trat in den zurückliegenden Tagen ungewöhnlich häufig öffentlich auf. Zuletzt warb er am vergangenen Freitag im Stadion von Erbil vor Zehntausenden Menschen für die Volksabstimmung, die heute stattfindet.

Zustimmung in der Region

Die Zustimmung, die Barsani in der Region erhält, wirkt groß. Auch der Händler Nureddin will mit Ja zur Unabhängigkeit stimmen. Das ist kaum erstaunlich. Der Mitzwanziger verkauft auf dem Basar von Erbil typische kurdische Pluderhosen und Turban-Kopftücher. Nureddin ist Kurde bis ins Mark. Er sagt: "Ja, ich stimme dafür. Wir haben auf diesen Tag sehr lange gewartet, und es ist unser Recht, das uns bisher niemand zugestanden hat."

Nureddin sagt, es hätte schon vor Jahrzehnten ein Referendum geben sollen. "Seit 40 Jahren kämpfen wir für unsere Unabhängigkeit." Jedes Volk der Welt habe seine Unabhängigkeit. "Warum sollten wir sie nicht haben?“, so Nureddin.

Referendum verfassungswidrig?

Dem stimmt Shuwan Saabr Mustapha prinzipiell zu. Er bezieht sich auf die UN-Charta, die das Selbstbestimmungsrecht der Völker - also auch des kurdischen Volkes - festschreibt. Dennoch hat Shuwan in letzter Zeit in heißen Diskussionen Freunde und Bekannte versucht, davon zu überzeugen, dass das Referendum jetzt nicht stattfinden sollte. Er hält es für verfassungswidrig.

Shuwan sollte es wissen. Er ist Richter. Er sagt, dass Provinzen laut irakischer Verfassung das Recht haben, ein Referendum abzuhalten, wenn es um ihre Autonomie innerhalb des Staates gehe. "Aber die Verfassung sieht nicht vor, dass Provinzen aus dem Irak herausbrechen", so Shuwan.

Der nordirakische Kurdenführer Massud Barsani wiederholte auf einer Pressekonferenz in Erbil am Sonntag das Vorhaben, ein Referendum abzuhalten.

Zentralregierung will Einheit des Landes erhalten

Erst einmal müsste also die Verfassung geändert werden. Der Meinung ist auch die Zentralregierung in Bagdad. Sie hält das Referendum für illegal. Die Parlamentarier in der irakischen Hauptstadt haben den Regierungschef sogar ermächtigt, alle Maßnahmen zu ergreifen, um die Einheit des Landes zu sichern.

Dennoch hält der Präsident der Kurden im Nordirak an dem Referendum fest. Die Zeit dafür sei gekommen. Das sagte er erneut auf einer Pressekonferenz am Sonntag.

Umstrittene Gebiete

Es geht der Zentralregierung in Bagdad aber nicht nur um die Verfassung. Über die Unabhängigkeit sollen die Menschen abstimmen, die zur offiziell anerkannten autonomen Region Irakisch-Kurdistan gehören - gebildet von drei Provinzen: Erbil, Sulemaniya und Dohuk.

Darüber hinaus sollen aber auch die Menschen am Referendum teilnehmen, die in den so genannten "umstrittenen Gebieten" wohnen. Das sind Gegenden, die die Zentralregierung in Bagdad als ihr Territorium beansprucht, aber auch die Führung in Erbil als Teil ihres Gebietes betrachtet.

Klärungsprozess verschleppt

Ein Beispiel sind die an Öl und Minderheiten reiche Stadt Kirkuk und die umliegende Region. Prinzipiell soll die Zugehörigkeit dieser Gebiete geklärt werden - so schreibt es Artikel 140 der irakischen Verfassung vor. Doch der Klärungsprozess wurde von der Regierung in Bagdad jahrelang verschleppt.

Als dann im Sommer vor drei Jahren die Terrormiliz "Islamischer Staat" Teile des Irak eroberte, floh die irakische Armee aus den umstrittenen Gebieten. Kurzerhand rückten die Peschmerga - Soldaten aus Irakisch-Kurdistan - ein und kontrollieren sie seither.

Androhung von Gewalt

Mit der Einnahme der umstrittenen Gebiete sei Artikel 140 umgesetzt, sagen die Politiker in Erbil. Und deshalb sollen nun auch die Einwohner von Kirkuk für oder gegen die Unabhängigkeit von Irakisch-Kurdistan stimmen. Eine schlagkräftige Miliz, die zu Bagdad hält, drohte jüngst mit Gewalt, wenn Irakisch-Kurdistan die Stadt Kirkuk nun endgültig übernimmt. Barsani hielt in einem Fernseh-Interview dagegen. "Wir wollen keinen Krieg", sagte er. "Wir wollen Kirkuk als Symbol für das Zusammenleben aller ethnischen und religiösen Gruppen sehen." Jeder einzelne Kurde sei jedoch zum Kampf bereit.

Es sind Spannungen wie die um Kirkuk, die im Ausland die Alarmsirenen schrillen lassen, wenn es um das Referendum geht. Die USA, die meisten EU-Staaten und der UN-Sicherheitsrat lehnen die Volksabstimmung ab. Die Einheit des Irak soll gewahrt bleiben. In Zeiten, in denen der sogenannte "Islamische Staat" im Irak noch nicht endgültig geschlagen ist, dürften keine neuen Spannungen provoziert werden.

Angst in der Türkei und dem Iran

Darüber hinaus drohten die Regierungen der irakischen Nachbarn in Ankara und Teheran, wenn die Kurden an der Volksabstimmung festhielten, werde das seinen Preis haben. In der Türkei und im Iran leben ebenfalls große kurdische Minderheiten - und deren Freiheitswillen könnte ein unabhängiges Irakisch-Kurdistan beflügeln.

Schon allein weil so viele Seiten gegen das Referendum sind, dürfte die Volksabstimmung nicht zur sofortigen Spaltung des Irak führen, sondern eher zu langwierigen Verhandlungen. Wenngleich das Ergebnis des Referendums mit Sicherheit lauten wird: "Ja zur Unabhängigkeit!"

Endspurt zur Unabhängigkeit?

