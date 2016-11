Die Verhaftungswelle in der Türkei hat massive Kritik an Präsident Erdogan ausgelöst. Aus der Bundesregierung kamen warnende Äußerungen, der EU-Beitrittsprozess sei gefährdet, nachdem nun auch führende Politiker der prokurdischen Partei HDP festgenommen und verhaftet wurden.

Nach der Festnahme führender Oppositionspolitiker der pro-kurdischen Partei HDP in der Türkei hat die Bundesregierung die Vorgänge im NATO-Partnerland als "alarmierend" bezeichnet. Außenminister Frank-Walter Steinmeier bestellte den amtierenden türkischen Gesandten zum Gespräch ins Auswärtige Amt ein.

Der SPD-Politiker sagte, die Opposition in der Türkei dürfe nicht "zum Schweigen oder gar hinter Gitter" gebracht werden. Er drohte der Türkei indirekt mit einem Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen: "Es ist jetzt an den Verantwortlichen in der Türkei, sich darüber klar zu werden, welchen Weg ihr Land gehen will und was das bedeutet für die Beziehungen zwischen der Türkei und der Europäischen Union."

Auch Bundesjustizminister Heiko Maas verwies auf den EU-Beitrittsprozess. Dem "Donaukurier" sagte er: Die drohende Eskalation könne "fatale Folgen" für den EU-Beitrittsprozess haben.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen, sagte der "Welt": "Schrittweise, aber konsequent und nach Plan folgt auf den Putschversuch in der Türkei der Staatsputsch mit der umfassenden Verfolgung jeder Art von Opposition." Die türkische Regierung bezeichnete die Festnahmen dagegen als "rechtskonform".

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini berief ein Treffen der EU-Botschafter in Ankara ein. In einer Erklärung von Mogherini und EU-Kommissar Johannes Hahn hieß es, die jüngsten Entwicklungen gefährdeten die parlamentarische Demokratie in der Türkei und verschärften die bereits sehr angespannte Situation im mehrheitlich kurdischen Südosten des Landes.

Schulz vereinbart Konsultationsverfahren

Trotz der Verhaftungswelle will EU-Parlamentspräsident Martin Schulz den Gesprächsfaden mit Ankara nicht abreißen lassen. In einem Telefonat mit dem türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim vereinbarte Schulz, dass umgehend ein Konsultationsverfahren zwischen der türkischen Regierung und dem Europaparlament eingeleitet werden soll. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus dem Umfeld des SPD-Politikers.

So rasch wie möglich sollen nun Unterhändler beider Seiten in Ankara und Brüssel miteinander reden, bevor es zu einer weiteren Eskalation im Verhältnis der EU zur Türkei komme. In diesem Format solle auch über das Schicksal einzelner verhafteter Oppositionspolitiker und Journalisten geredet werden - mit dem Ziel, diese Personen möglichst rasch freizubekommen, hieß es weiter.

HDP-Politiker im Gefängnis

Bei Polizeirazzien waren in der Nacht zum Freitag zwölf HDP-Abgeordnete festgenommen worden. Die beiden Vorsitzenden der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP müssen ins Gefängnis: Ein Gericht in der Kurdenmetropole Diyarbakir verhängte im Rahmen von Terrorermittlungen Untersuchungshaft gegen die Doppelspitze aus Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdag, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete.

Insgesamt sei gegen fünf HDP-Abgeordnete Haftbefehl erlassen worden, darunter Fraktionschef Idris Baluken. Der deutsch-türkische Abgeordnete Ziya Pir und zwei weitere Parlamentarier wurden unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt.

Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan beschuldigt die zweitgrößte Oppositionspartei im Parlament, der verlängerte Arm der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK zu sein.

HDP: "Politische Lynchjustiz"

Die HDP verurteilte die Festnahmem scharf. Es handele sich um "politische Lynchjustiz", sagte Sprecher Ayhan Bilgen in einer live übertragenen Stellungnahme in Ankara. Bilgen rief die HDP-Anhänger zudem zu Solidarität und Protesten auf.

Später sprach die Partei vom "Ende der Demokratie in der Türkei": "Das ist ein schwarzer Tag, nicht nur für unsere Partei, sondern für die Region." Ziel sei es, die drittgrößte Partei im Parlament mundtot zu machen. Grund dafür sei, dass die Sitze der HDP Erdogan an der Einführung eines Präsidialsystems hinderten. "Da er uns nicht davon abhalten konnte, ins Parlament einzuziehen, schickt er uns ins Gefängnis."

Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdag, die Doppelspitze der HDP, sind in Untersuchungshaft.

IS übernimmt Verantwortung für Anschlag

Wenige Stunden nach den nächtlichen Festnahmen kam es in der Kurdenmetropole Diyarbakir zu einem schweren Autobombenanschlag, den die Regierung der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK zuschrieb. Den Behörden zufolge wurden neun Menschen getötet, mehr als 100 Menschen verletzt.

Inzwischen reklamierte jedoch die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) den Anschlag für sich. Die Mitteilung dazu wurde auf der Nachrichtenseite "Amaq", die dem IS nahesteht publiziert, wie das auf die Beobachtung islamistischer Internetseiten spezialisierte Unternehmen SITE mittelteilte.

Die PKK rief alle Kurden zum Widerstand auf. Worte reichten nicht mehr, hieß es in einer von der PKK-nahen Agentur Firat verbreiteten Mitteilung. "Heute ist der Tag, sich zu erheben gegen diejenigen, die die Existenz der Kurden auslöschen wollen."

Über dieses Thema berichtete das Nachtmagazin am 05. November 2016 um 00:55 Uhr.