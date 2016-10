Die Taliban rücken bei ihrer Attacke auf Kundus immer weiter vor. Laut offiziellen Angaben kämpfen sie inzwischen um das Stadtzentrum. Die afghanischen Sicherheitskräfte haben Probleme, Verstärkung einzufliegen - und die Menschen trauen sich nicht auf die Straßen.

Die radikalislamischen Taliban haben einen weiteren Sturm auf das Zentrum der nordafghanischen Provinzhauptstadt Kundus unternommen und sind nach offiziellen Angaben in das Stadtzentrum eingedrungen. Über die Anzahl an Opfern ist noch nichts bekannt.

Die Islamisten kämpften mit Sicherheitskräften nahe der Geheimdienstzentrale und vor dem Armeerekrutierungsbüro, sagte ein Provinzratsmitglied: "Sie haben den Hauptplatz noch nicht eingenommen, aber sie sind nahe dran." Wenn die Regierung nicht schnell handle, falle die Stadt noch in der Nacht. Der Sender Tolo TV berichtete hingegen, der Hauptplatz und viele Stadtteile seien schon überrannt worden.

"Wir haben Angst rauszugehen"

Taliban-Propagandavideos zeigten Kämpfer an Straßenkreuzungen und auf Plätzen der Provinzhauptstadt. Um welche Plätze es sich handelt, war nicht unmittelbar zu erkennen. Ein Bewohner des Stadtzentrums sagte der Nachrichtenagentur dpa, alle Läden und Märkte seien geschlossen, die Menschen blieben zu Hause. Ein Anwohner, der namentlich nicht genannt werden wollte, sagte: "Meine Familie und ich sind in einem Keller nur einen Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Die Taliban sind draußen vor unserem Haus und auf den Dächern der Nachbarn. Wir hören Schüsse und Jets und Helikopter. Wir haben Angst rauszugehen."

Die Armee versucht, Verstärkung nach Kundus zu fliegen. Dies ist schwierig, weil die Sicherheitskräfte vor allem in Südafghanistan ebenfalls dauerhaft in Kämpfe verwickelt sind. Der Angriff kommt einen Tag vor der elften internationalen Geberkonferenz in Brüssel.

Schon einmal in der Hand der Taliban

Vor ungefähr einem Jahr hatten die Taliban die Stadt schon einmal für fast zwei Wochen eingenommen. Im vergangenen Jahr waren die Sicherheitskräfte auf einen Taliban-Angriff nicht vorbereitet. Viele Soldaten und Polizisten waren damals wegen eines wichtigen islamischen Feiertags im Urlaub. Jetzt sind sie seit Wochen in der Provinz Kundus in Kämpfe verwickelt.

Im ARD-Hörfunkinterview hatte die afghanische Parlamentsabgeordnete Shukria Ahmadi, die aus Kundus stammt, vor einem erneuten Fall der Stadt gewarnt. Sie warf der afghanischen Regierung vor, nicht genug gegen die Taliban zu unternehmen.

Bundeswehr in Kundus

In Kundus war bis 2013 die Bundeswehr stationiert. In diesem Sommer ist die Bundeswehr mit einem Team dauerhaft in Kundus präsent, um die afghanische Armee zu beraten. In Kämpfe eingreifen soll sie nicht. Die Provinz Kundus ist zu einem Großteil in der Hand der Taliban.

Die Sicherheitslage nicht nur in Kundus hat sich nach Einschätzung mehrerer Analysten in den vergangenen drei Monaten rapide verschlechtert. Auch die Hauptstädte der Provinzen Helmand und Uruzgan standen zwischenzeitlich kurz vor dem Fall an die Taliban.

Mit Informationen von Jürgen Webermann, ARD-Studio Südasien