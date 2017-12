Kulturhauptstadt Aarhus Neue Perspektiven für eine ganze Region

Dänemarks zweitgrößte Stadt Aarhus war in diesem Jahr zusammen mit Paphos auf Zypern Europas Kulturhauptstadt. Besucher und Organisatoren schauen begeistert auf die vergangenen Monate. Sie fragen sich aber auch, was von der Begeisterung bleiben wird.

Von Björn Dake, ARD-Studio Stockholm

Mehr als 400 Veranstaltungen standen auf dem Programm des Kulturhauptstadtjahrs.

Mythische Wesen tanzen auf Kuttern, Fischer holen illuminierte Netze ein, ein Chor singt an der Kaimauer. Mit einer Lichtershow im Hafen von Hvide Sande geht das Jahr als europäische Kulturhauptstadt für Aarhus zu Ende. Dänemarks zweitgrößte Stadt hat sich dadurch verändert, findet Simone Foss Brink. "Ich liebe Aarhus", sagt sie. "Aber jetzt habe ich die Stadt mit ganz neuen Augen gesehen."

"Let's Rethink" war das Motto - "Lasst uns umdenken". Aarhus hat das beherzigt und keine neuen Museen für das Jahr als Kulturhauptstadt gebaut, sondern Geld in die Programme der bestehenden Kulturzentren gesteckt. Niels Ove Kildahl hat das gefallen. "Es war eine super Möglichkeit, ein Ballett zu sehen", findet er. "Oder modernen Tanz mit Olafur Eliasson und The XX. Die wären ja nie ohne die Kulturhauptstadt hergekommen."

"Aufregend und erfolgreich"

Etwa 450 Konzerte, Theaterstücke, Ausstellungen oder Performances gab es. Umgerechnet gut 60 Millionen Euro haben sich das die beteiligten Gemeinden und der Staat kosten lassen. Koordinatorin Trine Bang denkt, dass der Aufwand sich gelohnt hat. "Menschen über die Kultur zusammenbringen, damit sich neue Beziehungen und Gemeinschaften bilden - das war sehr aufregend und erfolgreich", sagt sie dem dänischen Fernsehen. "Die Bürger haben es genossen."

Die britische Künstlerin Anohni gab im November im Konzerthaus von Aarhus eines ihrer seltenen Konzerte.

Die Organisatoren schätzen, dass allein die zehn größten Veranstaltungen von insgesamt 2,6 Millionen Menschen besucht wurden. Die Übernachtungszahlen in Aarhus stiegen um etwa zwölf Prozent. Doch nicht nur die Stadt hat profitiert, sondern die ganze Region Mitteljütland. Jacob That leitet das Museum Jorn in Silkeborg, etwa 50 Kilometer westlich von Aarhus. "Es ist großartig", sagt That. "Wir hatten nie so viele Besucher hier im Museum. Wir hatten ein sehr enthusiastisches Publikum und außergewöhnliche Kunst."

Im Programm der Kulturhauptstadt gab es immer wieder die Verbindung zwischen der großen weiten Welt und den 18 Gemeinden der Region. Kleine Dörfer, in denen Häuser leer stehen und Menschen wegziehen, haben dadurch einen Aufschwung erlebt. "Die Erfahrung, das Gefühl, das Verständnis dafür, dass wir Teil eines großen Ganzen hier in der Region sind - das wird bleiben", ist That sicher.

Ansporn für neue Ideen

Dass etwas bleibt, hofft auch Aarhus' Bürgermeister Jacob Bundsgaard. Er findet es schade, dass das Jahr als europäische Kulturhauptstadt zu Ende geht. Es sei aber auch der Anfang von etwas Neuem, glaubt er. "Wir haben den Ehrgeiz, weiter neue Ideen in Aarhus zu verwirklichen."

Die Aussichten sind nicht schlecht. Die Stadt wächst, jedes Jahr ziehen einige Tausend Menschen nach Aarhus. Und auch Touristen werden weiter kommen. Im Hafen haben sich für das nächste Jahr schon mehr als 40 Kreuzfahrtschiffe angemeldet - so viele wie noch nie.

Europas Kulturhauptstadt Aarhus zieht Bilanz

Björn Dake, ARD Stockholm

