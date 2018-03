Larry Kudlow heißt der Mann, der künftig US-Präsident Trump in Wirtschaftsfragen beraten soll. Das berichten US-Medien, Kudlow bestätigte. Der 70-jährige Ex-Banker arbeitet für den Sender CNBC und gilt als konservativ.

Von Jan Bösche, ARD-Studio Washington

Präsident Donald Trump hat sich offenbar entschieden: Larry Kudlow soll sein neuer oberster Wirtschaftsberater werden. Der Mann ist ein bekanntes Gesicht im amerikanischen Wirtschaftsfernsehen: Seit 2001 arbeitet er für den Sender CNBC. Kudlow vertritt konservative Ansichten: Er ist dafür, Steuern zu senken und den Staatsapparat zu verkleinern.

Trump hatte schon länger öffentlich damit geliebäugelt, Kudlow ins Weiße Haus zu holen. Am Dienstag sagte Trump, sie seien nicht immer einer Meinung, aber in diesem Fall sei das gut - er wolle abweichende Meinungen hören.

Der Banker als Journalist

Larry Kudlow ist 70 Jahre alt. Seine Karriere begann an der New Yorker Zentralbank, dann arbeitete er im Weißen Haus von Ronald Reagan. In den 80er-Jahren ging er an die Wall Street, bevor er Journalist wurde.

Kudlow und Trump kennen sich schon länger - im Wahlkampf beriet Kudlow den Kandidaten Trump in Wirtschaftsfragen. Später lobte er ausdrücklich die Steuersenkungen, die Trump und seine Republikaner auf den Weg gebracht hatten.

Das Amt des obersten Wirtschaftsberaters war frei geworden, weil Gary Cohn gekündigt hatte. Cohn lehnte die neuen Zölle auf Stahl und Aluminium strikt ab, die Trump eingeführt hatte. Kudlow hatte den Rücktritt bedauert und sich ebenfalls gegen die Zölle ausgesprochen. Höhere Zölle seien in Wirklichkeit höhere Steuern. Später äußerte er sich aber verständnisvoller: Die Zölle gehörten zu Trumps Verhandlungsstrategie.