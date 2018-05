Ein Passagierjet mit mindestens 110 Insassen ist kurz nach dem Start am internationalen Flughafen von Havanna in Kuba in ein Feld gestürzt. Dabei gab es offenbar zahlreiche Tote. Drei Menschen sollen überlebt haben.

Bei einem Flugzeugabsturz in Kuba sind viele Menschen ums Leben gekommen. An Bord der Maschine seien 104 oder 105 Passagiere, darunter fünf Kinder, sowie neun Besatzungsmitglieder gewesen, berichteten mehrere staatliche Medien. Anderen Medien zufolge befanden sich 110 Menschen an Bord der Maschine.

Drei Frauen hätten schwer verletzt überlebt, sagte der Direktor des Calixto-Garcia-Krankenhauses in Kubas Hauptstadt Havanna. Offizielle Angaben über die Zahl der Toten gibt es bislang nicht.

Flugzeug nach Start in Havanna abgestürzt

tagesthemen 21:45 Uhr, 18.05.2018, Joana Jäschke, SWR







Kurz nach dem Start abgestürzt

Auch zur Nationalität der Fluggäste gab es zunächst keine Angaben. Später berichtete die kubanische Parteizeitung "Granma", dass der Großteil der Passagiere von der Karibikinsel selbst stammen sollen. Lediglich fünf Passagiere an Bord der Maschine seien keine Kubaner gewesen, so die Zeitung. Aus welchen Ländern die Menschen stammen sollen, wurde zunächst aber nicht genannt.

Das mexikanische Verkehrsministerium hatte zuvor bereits bestätigt, dass die Besatzung der Boeing 737 - ein Pilot, ein Copilot und drei Flugbegleiterinnen - aus Mexiko gekommen sei.

Die Boeing 737 war kurz nach dem Start in Havanna in ein Feld gestürzt. Die Unglücksstelle liegt etwa 20 Kilometer südlich der Stadt. Die Maschine sollte nach Holguin im Osten der Karibikinsel fliegen. Die dortige Region ist wegen ihrer Strände bei Touristen sehr beliebt.

Baujahr 1979

Über die Absturzursache war zunächst nichts bekannt. Die Maschine war 1979 gebaut worden. Die kubanische Fluggesellschaft Cubana hatte sie nach Angaben der mexikanischen Regierung von einer kleinen Firma namens Damojh in Mexiko geleast.

Während des Starts habe es offensichtlich ein Problem gegeben, und das Flugzeug sei abgestürzt, teilte das mexikanische Verkehrsministerium mit. Ein Augenzeuge berichtete, es habe eine Explosion gegeben. Danach sei eine große Rauchwolke zu sehen gewesen.

Cubana hatte mehrere ihrer veralteten Maschinen in den vergangenen Monaten wegen mechanischer Probleme aus dem Betrieb genommen.

Rettungskräfte an der Absturzstelle.

Mangelnder Service der Fluggesellschaft

Rettungskräfte versuchten, die Opfer zu bergen und zu identifizieren, sagte der kubanische Präsident Miguel Diaz-Canel. Die Behörden untersuchten nun die Ursache des Absturzes.

Erst am Donnerstag hatte sich Staatsmedien zufolge Vize-Präsident Salvador Valdes Mesa mit den Cubana-Chefs getroffen, um über den mangelnden Service der Fluggesellschaft zu sprechen. Demnach komme es immer wieder zu großen Verspätungen und häufigen Streichungen von Flügen, die Cubana mit technischen Probleme begründet habe.

Der letzte größere Unfall einer Passagiermaschine auf Kuba hatte sich 2010 ereignet. Damals war ein Flugzeug der Airline Aerocaribbean mit Touristen an Bord auf dem Weg vom östlich gelegenen Santiago de Cuba nach Havanna abgestürzt. Alle 68 Insassen, darunter zwei Deutsche, starben.

Flugzeugabsturz auf Kuba

Anne-Katrin Mellmann, ARD Mexiko City

Anne-Katrin Mellmann, ARD Mexiko City

18.05.2018 22:56 Uhr

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 18. Mai 2018 um 20:00 Uhr.