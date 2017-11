Afghanistan Sehr viel mehr Kriegsverletzungen

Die Vereinten Nationen in Afghanistan melden einen starken Anstieg der Zahl der Kriegsverletzungen: Bis November registrierten sie 69.000 Fälle. Im Durchschnitt gab es 2017 80 Auseinandersetzungen pro Tag.

Immer mehr Menschen werden in Afghanistan durch kriegerische Auseinandersetzungen verletzt. Das geht aus einem Bericht der UN-Agentur zur Koordinierung humanitärer Hilfen hervor.

Bis Mitte November hätten Kliniken und Nichtregierungsorganisationen im Gesundheitssektor schon 69.000 Fälle registriert - 21 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum, heißt es in dem Bericht.

Mehr als fünf Mal so viel wie vor neun Jahren

Der Konflikt intensiviere sich. Jüngst hätten die UN im Durchschnitt 80 Auseinandersetzungen pro Tag verzeichnet. Zwischen Januar und Ende September hat es demnach insgesamt rund 12.900 solcher Vorfälle gegeben - mehr als fünf Mal so viel wie im Jahr 2008.

In einem Bericht an den Sicherheitsrat hatten die UN vor einigen Wochen ihre offizielle Bewertung der Situation in Afghanistan geändert: von einem "früheren-Konfliktland" zum Land im Krieg.

