Korea-Gipfel Wie Russland, Iran und Israel reagieren

Neben den USA will auch Russland Anteil an der weiteren Entwicklung im Korea-Prozess haben. Iran und Israel weisen auf mögliche Konsequenzen für das Iran-Atomabkommen und den Nahen Osten hin.

Russland besteht auf eine Beteiligung bei der Lösung des Korea-Konfliktes. Das traditionelle Sechs-Parteien-Format bestehend aus Russland, China, den USA, Japan und den beiden Koreas sei optimal und alternativlos, sagte Vizeaußenminister Igor Morgulow.

Er nannte unter anderem mögliche gemeinsame Wirtschafts- und Infrastrukturprojekte mit Nord- und Südkorea, die Moskau fördern könne. Morgulow dämpfte indes die Erwartungen. Weitere Friedensschritte zwischen den USA sowie Südkorea auf der einen Seite und Nordkorea auf der anderen bräuchten Zeit und Geduld.

Iran: Trump soll sich raushalten

Der Iran begrüßte den historischen Gipfel zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und Südkoreas Präsidenten Moon Jae In als wichtigen Schritt in Richtung Weltfrieden. "Das Treffen öffnete ein neues Kapitel der Entspannungspolitik in der Welt", sagte Außenamtssprecher Bahram Ghassemi.

Allerdings empfahl der Iran den Konfliktparteien, US-Präsident Donald Trump aus ihrer geplanten Aussöhnung herauszuhalten. "Die amerikanische Regierung hat beim Atomabkommen (mit dem Iran) bewiesen, dass sie sich nicht an internationale Abkommen hält und daher auch nicht vertrauenswürdig ist", sagte Ghassemi. Die nächsten Schritte sollten deshalb innerkoreanisch bleiben.

US-Präsident Trump muss bis zum 12. Mai entscheiden, ob die USA weiterhin Sanktionen gegen den Iran aussetzen. Dies wird de facto auch als Entscheidung über den Verbleib der USA im internationalen Atomdeal mit dem Iran angesehen.

Israel hofft auf neues Iran-Atomabkommen

Israel wertet die Vereinbarung zur Abschaffung der Atomwaffen in Korea indes als wichtiges Signal für den Nahen Osten. "Ich halte es für sehr gut, wenn die Nordkoreaner aus dem Nukleargeschäft aussteigen. Es wird auch für unsere Region gut sein, denn es gibt hier eine Verbindung", sagte Geheimdienstminister Israel Katz.

Trump sei dadurch gestärkt im Bemühen, das Atomabkommen mit dem Iran neu zu verhandeln. "Er wird jetzt mehr Macht gegenüber dem Iran haben und vielleicht die Europäische Union überzeugen, nicht das schwache Glied in der Koalition zu sein", sagte Katz.

Nordkorea lobt sich selbst

Die nordkoreanischen Staatsmedien würdigten die Rolle von Machthaber Kim Jong Un bei dem Abkommen. Ihm sei mit der Zusammenkunft mit Südkoreas Präsident Moon Jae In eine "unsterbliche Leistung" gelungen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Zudem war von "ehrlichen und herzlichen Gesprächen" der beiden Staatschefs bei dem Gipfel im Grenzort Panmunjom die Rede.

Am Vortag hatten Kim und Moon bei ihrem Treffen unter anderem die Absicht bekundet, die koreanische Halbinsel atomwaffenfrei zu machen.

