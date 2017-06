Bei Tijuana ist die Mauer zwischen den USA und Mexiko bereits Realität. Die Dresdner Sinfoniker wählten deshalb diesen Ort, um gegen die Pläne des US-Präsidenten zu protestieren. Dazu hämmerten sie auch auf der Mauer.

Von Anne-Katrin Mellmann, ARD-Studio Mexiko, zzt. in Tijuana

Was die Mexikaner "El Muro" - die Mauer - nennen, sind rund um Tijuana eine meterhohe Metallwand und mehrere Zaunanlagen hintereinander. Das Monstrum zerschneidet schon seit vielen Jahren den Strand und ragt weit ins Meer hinein.

Aus dieser Mauer holten die Dresdner Sinfoniker hämmernd und klopfend Musik - in ihrem Stück "The Big, the bug, the Cricket and the Quack", das sie an der US-mexikanischen Grenze am Strand von Tijuana uraufführten.

Fast wie ein fröhliches Volksfest wirkte die politische Kunstaktion vor der Metallkonstruktion auf mexikanischer Seite, initiiert von den Dresdner Sinfonikern mit ihrem Intendanten Markus Rindt. Er sagte: "Was kann man besseres machen, als die Mauer in ein Instrument zu verwandeln?! Das ist viel besser als sie dazu zu benutzen, Menschen zu trennen!"

Dresdner Sinfoniker spielen Protest-Konzert in mexikanischem Tijuana

Xenia Böttcher, ARD Mexiko-City, zzt. Tijuana







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-295289~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Verbot der US-Behörden

Die Mauer hat grenzübergreifende Musik verhindert: Die ursprüngliche Idee der Sinfoniker, auf beiden Seiten des Zauns zu spielen, haben US-Behörden verboten - aus Sicherheits- und Vogelschutzgründen.

Nicht einmal der Zutritt zum Friendship Park war an diesem Tag erlaubt. Der ist an den Wochenenden eine Begegnungsstätte für getrennte Familien. Durch die engen Maschen des Zauns können sie sich zwar kaum sehen, aber mit den Fingerspitzen berühren.

"Amerika wird die Mauer bauen"

Nur eine Handvoll Anhänger von US-Präsident Donald Trump steht bei einer lautstarken Anti-Mauer-Gegenveranstaltung auf der anderen Seite, trötet und schwenkt Transparente. "Amerika wird die Mauer bauen", lassen sie wissen.

Mauerklang und Mauerkrankheit: Gegen die musiziert der US-Amerikaner Glenn Weyant schon seit mehr als zehn Jahren, indem er die Grenzanlagen unter anderem mit Drumsticks zum Klingen bringt.

Er ist auf die mexikanische Seite gekommen und bespielt den Zaun mit den Dresdnern gegen Mauerkrankheit. Er erläutert:

Als die Berliner Mauer noch stand, hatten die Menschen ihretwegen psychische Probleme wie Depressionen. Die Trennung ihrer Kultur und ihrer Familien war einfach zu viel für sie. Bei uns haben wir dasselbe Problem mit Mexiko. Wir leiden an Mauerkrankheit, weil die Menschen durch eine Mauer getrennt sind. Die militarisierte Umgebung verstärkt das. Was ich über die Mauerkrankheit gelernt habe ist, dass es wie eine Epidemie in der ganzen Welt ist.

Glen Weyant - hier mit Gitarrist Robert Neustadt - musiziert seit Jahren gegen Mauern und die Mauerkrankheit.

Ein Festival an der Grenze

Gegen diese Epidemie und die Mauerbaupläne von US-Präsident Trump rockte der Strand von Tijuana einen Tag lang. Aus einem Konzert der Sinfoniker wurde ein ganzes Festival.

Markus Rindt, der Ideengeber für das Anti-Mauern-Konzert unter dem Titel "Tear down this Wall", hat eine persönliche Mauergeschichte: Er floh einst aus der DDR in den Westen. Er habe sich darüber geärgert, wie Trump sich mit den Mauerplänen gebrüstet habe, erklärt er. Mauern seien ein weltweites Problem. "Es ist nicht nur gegen die physischen Mauern, es ist auch gegen die Mauern in den Köpfen der Menschen", so Rindt.

Intensive Musik, viele Gefühle

Die mexikanischen Besucher sind begeistert und gerührt, weil die Deutschen den weiten Weg zurückgelegt haben, um hier zu musizieren.

Francisco Arzave berichtet für einen Onlinesender in Tijuana über die Veranstaltung: "Dass die Dresdner an diesen Punkt der Grenze gekommen sind, ist wichtig für uns. Diese Mauer ist für die Menschen in Tijuana schon seit vielen Jahren Realität. Die Spannungen sind gestiegen und die Politik der USA ist seit Donald Trump anti-mexikanisch." Deshalb sei diese Veranstaltung eine moralische Unterstützung.

Das trennende Bauwerk hat an diesem Tag vereint: Künstler aus den USA, Dresden, Tijuana, Guatemala und hunderte Besucher.

Als Antwort auf die Gewalt müsse Musik noch intensiver und schöner werden, steht auf einem Transparent über der Bühne. Heute hat die Mauer sogar dabei geholfen.