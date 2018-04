Kongo-Geberkonferenz Hunger, Gewalt, Verzweiflung

Die internationale Gemeinschaft hat in Genf Hilfsgelder für den Kongo in Höhe von 430 Millionen Euro zugesagt. Die Krise dort ist so schlimm wie nie zuvor: Millionen hungern oder sind auf der Flucht.

Von Linda Staude, ARD-Studio Nairobi

Roger stapft barfuß durch den Dschungel. Er späht unter die Blätter der Büsche am Rand des schmalen Trampelpfads. Der schmale, ausgemergelte Mann sucht nach Schnecken - seit Monaten die einzige Nahrung für ihn und seine siebenköpfige Familie. "Unsere Lage ist verzweifelt", sagt er. "Wir sind gezwungen, Schnecken zu essen. Und man muss sie suchen. Selbst wenn man viele sammelt, reicht das gerade für eine Mahlzeit am Tag."

Rogers Dorf liegt im Südosten der Demokratischen Republik Kongo. Allein in seiner Provinz sind mehr als 650.000 Menschen auf der Flucht - vor bewaffneten Banden, die wahllos morden, vergewaltigen und brandschatzen. Im ganzen Land sind es viel mehr. "13 Millionen Menschen brauchen humanitäre Hilfe", sagt der UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock. "Über 4,6 Millionen Kinder sind unterernährt, 2,2 Millionen davon schwer."

UN-Geberkonferenz plant milliardenschwere Hilfsleistungen für Kongo

tagesschau 14:00 Uhr, 13.04.2018, Wolfgang Wanner, ARD Genf







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-394175~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Überfüllte Flüchtlingslager

Die Zahl der Bedürftigen hat sich damit seit dem vergangenen Jahr verdoppelt, warnte Lowcock bereits Mitte März. Die Flüchtlingslager platzen aus allen Nähten. Dort stehen notdürftige Behausungen aus weißen und blauen Plastikplanen dicht an dicht. Dazwischen ist kaum Platz für die schlammverkrusteten Pfade oder die kleinen Kochfeuer.

"Ich bin hierhergekommen, weil unser Dorf niedergebrannt wurde", sagt Jean-Pierre. "Ich kann dort nicht mehr leben, weil auch mein Haus in Flammen aufgegangen ist." Er ist in das Camp der Stadt Bunia geflüchtet, im Nordosten des Kongo. Seine Provinz Ituri ist berüchtigt für Gewaltausbrüche zwischen den Volksgruppen der Lendu und Hema.

Ohne Nahrungsmittel der UN sind die Überlebenschancen für Kleinkinder in den kongolesischen Krisengebieten gering.

Präsident Kabila schaut zu

"Einige von uns haben ihre Ehemänner verloren, weil sie mit Macheten in Stücke gehackt wurden. Andere haben ihre Kinder verloren oder Kinder ihre Eltern - alles wegen dieser Lendu", klagt Kiza Alosove. Hema wie sie werfen der Regierung vor, dass sie die Macheten für die blutigen Überfälle geliefert haben soll.

Zumindest hätten die Offiziellen nicht geholfen, so Serge Lonema. "Wir trauen den Behörden überhaupt nicht. Als die Hema massakriert wurden, haben Soldaten und Polizei nichts getan, um das Morden zu stoppen." Die Menschen fürchten, dass die Gewalt dem Präsidenten ganz recht kommt. Die Amtszeit von Joseph Kabila ist bereits Ende 2016 ausgelaufen. Die Neuwahlen, zu denen er laut Verfassung nicht mehr antreten darf, wurden bereits zweimal verschoben - wegen der Kämpfe in vielen Teilen des Landes.

Dicht an dicht stehen die Behausungen aus Plastikplanen im Flüchtlingslager Bunia.

Regierung boykottiert Geberkonferenz

Die humanitären Folgen sind ähnlich katastrophal wie in Syrien, werden aber bisher von der Weltgemeinschaft weitgehend ignoriert. Afrika sei weit weg von den reichen Ländern, sagt UN-Flüchtlingskommissar Filipo Grandi. "Die meisten Flüchtlinge hier werden nicht Tausende Meilen wandern, das Meer nach Europa überqueren und die Welt so an ihre Existenz erinnern, wie es die Syrer und andere getan haben. Sie bleiben hier, sie leiden hier, aber ihre Not ist ebenso groß."

Im vergangenen Jahr bekamen die internationalen Helfer lediglich gut die Hälfte der benötigten Mittel. Jetzt hat die Geberkonferenz in Genf 430 Millionen Euro zugesagt. Zahlreiche Regierungen hätten zudem ihre Bereitschaft erklärt, im Lauf des Jahres weitere Mittel zu bewilligen, sagte Lowcock. Der geschätzte Bedarf liegt allerdings bei rund 1,4 Milliarden Euro.

Die kongolesische Regierung selbst war bei der Konferenz nicht anwesend. Eine Entscheidung, die Flüchtlingen wie Maurice Njalonga jede Hoffnung nimmt: "Hier in den Camps haben wir nicht genug zu essen, weil es keine Unterstützung gibt", klagt er. "Und jetzt weigert sich unsere Regierung, an der Konferenz teilzunehmen, die sich mit unserer Situation befasst. Das ist völlig unfassbar für uns."

Hunger, Gewalt, Verzweiflung - Kongo-Krise und Geberkonferenz

Linda Staude, ARD Nairobi

13.04.2018 14:05 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.