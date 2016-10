Kolumbien und der Nobelpreis Ein Schub für die Friedensstifter

Der Friedensprozess in Kolumbien stockt - deshalb sei der Friedensnobelpreis genau im richtigen Moment gekommen, meint der geehrte Präsident Santos. Im Machtkampf gegen seinen Vorgänger hilft er, doch am Schwebezustand des Landes ändert sich nichts. Vorerst.

"Ja zum Frieden, ein Abkommen jetzt!" Mit dieser Losung dankte der frisch gebackene Nobelpreisträger Juan Manuel Santos denjenigen, die mit ihm den Friedensvertrag mit der FARC-Guerilla unterstützt hatten - um einen Schlussstrich unter mehr als 50 Jahre blutiger Kämpfe zu ziehen. Doch die Kolumbianer stimmten mit Nein.

Ironie in schwierigen Zeiten

Der Preis sei deswegen im richtigen Moment gekommen, sagte Kolumbiens Präsident. Er sei ein Appell in der aktuell schwierigen Situation eine schnelle Lösung zu finden: "Ich bin Optimist von Natur aus, und als einstiger Matrose strebe ich immer danach, das Schiff sicher an Land zu bringen. Auch durch Sturm und Wellengang, auch wenn rundherum Haifische schwimmen". Ironie hat er sich in diesen anstrengen Tagen lange nicht mehr erlaubt. Der Seitenhieb eines erstmals seit Tage etwas entspannter wirkenden Santos galt in erster Linie demjenigen, der den Friedensprozess von Anfang an torpedierte: seinem Vorgänger im Amt und Ziehvater, Alvaro Uribe, und dessen Gefolgsleuten von der Partei Centro Democrático. Doch ob die sich von einem Nobelpreis umstimmen lassen?

Die Kolumbianer selbst sind dem Preis gegenüber ähnlich gespalten wie schon dem Friedensvertrag gegenüber: "Wir erleben in Kolumbien einen schwierigen Moment. Nicht alle sind mit Santos und dem Friedenprozess einverstanden, aber ich finde es richtig, dass seine Arbeit gewürdigt wurde", sagt ein Kolumbianer. "Was weiß ich, ich halte davon überhaupt nichts. Diesen Preis haben ohnehin schon viel bekommen, für mich hat er an Bedeutung verloren."

1964 griff die FARC im Kampf gegen Regierung und Großgrundbesitzer zu den Waffen. 18 Jahre später begannen die ersten Friedensverhandlungen, doch alle Versuche endeten ergebnislos - bis zur Unterzeichnung des Friedensvertrages vom 26. September 2016. Vor 52 Jahren begann der Krieg zwischen dem kolumbianischen Staat und der FARC. Die FARC hatte 1964 im Kampf gegen Großgrundbesitzer und die Regierung zu den Waffen gegriffen. Grund für den Konflikt ist soziale Ungleichheit und eine ungerechte Landverteilung.

Uribe ätzt gegen Santos

Hinter den Kulissen wird derweil auf Hochtouren verhandelt, doch die Positionen scheinen verhärtet, jedenfalls in Interviews wie diesen: "Ich habe dem Präsidenten dargelegt, welche Änderungen am Vertrag vorgenommen werden müssten - das sind nicht nur Details", sagte Uribe bei Radio El Mundo. "Wenn hier nur kosmetisch drübergegangen wird, ohne an die Wurzeln zu gehen, wäre das enorm schlecht für Kolumbien", meint er.

Zeichen der Hoffnung kommen dagegen aus Havanna, wo Delegationen beider Seiten erneut zusammensitzen. Dort verkündete Regierungs-Chefunterhändler Humberto de la Calle: Man akzeptiere das Nein einer Mehrheit, auch wenn diese knapp sei und arbeite an Justierungen. "Im Rahmen der uns von der Verfassung gewährten Befugnisse müssen wir jetzt schnell und intelligent handeln und alle Sektoren der Gesellschaft mit einbeziehen", sagte er.

Doch was heißt das im Detail? Das Uribe-Lager lehnt vor allem die politische Beteiligung der FARC ab, fordert härtere Strafen und mehr Garantien für die Privatwirtschaft - damit Kolumbien sich nicht in ein - Zitat - Venezuela verwandele. Alles Punkte, die die linksgerichtete Guerillaorganisation schwer akzeptieren dürfte. Schließlich betonten sie immer wieder: Wir geben unseren Kampf nicht auf, wir führen ihn nur mit Worten, statt mit Waffen weiter.

Auch die FARC gerät unter Druck

Es sind Positionen, die sich unvereinbar gegenüberstehen. Wie lange kann die FARC-Führung in Havanna die Basis noch hinter sich halten, die meisten sind bereits in den Dschungel und die Berge zurückgekehrt. Kolumbien befindet sich derzeit in einem Schwebezustand - wie es weitergeht, ist ungewiss. Daran ändert erstmal auch ein Friedensnobelpreis nichts. Aber er gibt denjenigen Kraft, die sich seit Jahren für den Frieden in Kolumbien einsetzen und sich in den letzten Tagen im ganzen Land auf die Straße gegangen sind, um der Opfern des Krieges zu gedenken.

Kolumbien - Ein Land im Schwebezustand

A. Herrberg, ARD Buenos Aires

