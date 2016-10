Die Niederlage im kolumbianischen Referendum war auch für die FARC ein Schock - doch die Rebellen haben ihren Willen zum Waffenstillstand bekräftigt. Das "Nein" habe "keine rechtlichen Auswirkungen", schließlich sei das Abkommen schon unterzeichnet.

Trotz der unerwarteten Ablehnung durch das Volk gehen die linken FARC-Rebellen davon aus, dass der mit der kolumbianischen Regierung ausgehandelte Friedensvertrag wie geplant umgesetzt werden kann. Der oberste Kommandeur Timochenko sagte, die Referendumsniederlage habe "keine rechtlichen Auswirkungen jeglicher Art".

Er bekräftigte die Bereitschaft, an einem dauerhaften Waffenstillstand festzuhalten. Das Ergebnis der Abstimmung sei eine politische Niederlage, aber nicht rechtlich bindend. Er sagte, die Schlussvereinbarung für den Waffenstillstand sei bereits mit der Regierung unterzeichnet worden und als humanitäres Sonderabkommen zwischen Kriegsparteien nach den Genfer Konventionen beim schweizerischen Bundesrat hinterlegt worden.

Kolumbianer stimmen gegen Friedensabkommen mit FARC-Rebellen

tagesschau 13:20 Uhr, 03.10.2016, Peter Sonnenberg, ARD Mexiko







Hachdünne Mehrheit dagegen

Das Abkommen war vergangene Woche unterzeichnet worden. In einem Referendum war es am Sonntag aber überraschend mit hauchdünner Mehrheit abgelehnt worden. Nach Auszählung aller Stimmen votierten bei einer Wahlbeteiligung von nur rund 37 Prozent 50,2 Prozent gegen das Abkommen, 49,8 Prozent dafür. Der Abstand betrug bei rund 13 Millionen Wahlzetteln weniger als 54.000 Stimmen. Regierung und Rebellen hatten daraufhin bereits erklärt, sie wollten am Friedensprozess festhalten.

Das Friedensabkommen sollte den mehr als fünf Jahrzehnte dauernde Bürgerkrieg in Kolumbien beenden, dem mindestens 220.000 Menschen zum Opfer fielen. Es sah vor, dass die etwa 7000 FARC-Kämpfer ihre Waffen im Laufe der nächsten sechs Monate in 28 ausgewiesenen Zonen an Beobachter abgeben. Für Verbrechen sollten sie anschließend Wiedergutmachung in Form von Entwicklungsarbeiten in vom Konflikt stark betroffenen Gebieten leisten.

Die Regierung ihrerseits verpflichtete sich, das Problem der ungleichen Landverteilung anzugehen. Zudem wollte sie alternative Entwicklungsmöglichkeiten für Zehntausende Familien bereitstellen, die vom Kokainhandel abhängig sind. Die FARC sollte in eine politische Organisation überführt werden, für die in den kommenden Jahren Parlamentssitze reserviert werden.

A. Herrberg, ARD Buenos Aires

A. Herrberg, ARD Buenos Aires

03.10.2016 09:43 Uhr