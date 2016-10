Die Kolumbianer haben den Friedensvertrag zwischen der Regierung und den FARC-Rebellen in einem Referendum abgelehnt. Zurück bleibt ein gespaltenes Land, in dem die Wunden aus dem längsten Bürgerkrieg Lateinamerikas nur langsam verheilen.

Von Anne Herrberg, ARD-Studio Südamerika

"Ja zum Frieden!" rufen sie. Doch die, die hier feiern, haben mit "Nein" gestimmt in diesem historischen Volksentscheid. Kolumbien hat den Friedensvertrag mit der FARC-Guerilla abgelehnt, wenn auch mit einer extrem dünnen Mehrheit von rund 60.000 Stimmen Vorsprung. Doch am Ende steht das "Nein".

Präsident als "Vaterlandsverräter" beschimpft

"Wunderbar, wir sind so glücklich, die Vernunft hat gesiegt. Wir wollen den Frieden, aber nicht so, dass das Land Verbrechern ausgehändigt wird", sagt eine Frau. "Unser Nein hat Kolumbien gerettet", ruft ein Mann. "Vor den FARC und Präsident Santos, diesem Vaterlandsverräter!" Dieser sagte in einer ersten Reaktion, er sei der erste, der die Niederlage anerkenne.

Für ihn ist das Nein-Votum des in vier Jahren ausgehandelten Abkommens, das den seit einem halben Jahrhundert andauernden bewaffneten Konflikt beilegen sollte, auch ein persönliches Debakel: Er hatte den Friedensprozess stets ins Zentrum seiner Präsidentschaft gestellt – und im Vorfeld ausgeschlossen, dass Neuverhandlungen möglich seien.

Waffenstillstand bleibt in Kraft

In seiner TV-Ansprache erklärte er nun jedoch: "Wir werden alle gemeinsam entscheiden, wie der Frieden, den wir alle wollen, möglich ist, und wie wir stärker aus dieser Situation herauskommen. Ich werde mich bis zum letzten Tag meiner Amtszeit um diesen Frieden bemühen." Der Waffenstillstand mit den FARC bleibe trotz des Abstimmungsergebnisses zunächst in Kraft. Dies bestätigte auch der FARC-Chef Rodrigo Londoño alias "Timoschenko": "Wir halten an unserem Willen zum Frieden fest und wiederholen unsere Bereitschaft, allein das Wort als Waffe zu benutzen, um die Zukunft zu konstruieren. Der Frieden wird triumphieren!"

Triumphiert hat in diesem Moment jedoch vor allem Kolumbiens Ex-Präsident Alvaro Uribe, einflussreicher Kritiker des Friedensvertrages und Wortführer der "Nein"-Wähler. Uribe stammt aus einer Familie von Großgrundbesitzern und bekämpfte die FARC einst militärisch mit harter Hand. Eine Beteiligung der Rebellen an der Politik lehnt er ab und fordert härtere Strafen.

Tränen, Wut und Hass

"Wir wollen zu einem großen nationalen Pakt beitragen", sagte er. "Es ist wesentlich, dass im Namen des Friedens nicht die Werte aufs Spiel gesetzt werden, die ihn möglich machen: Freiheit, Gerichtsbarkeit, Pluralismus, Vertrauen in das private Unternehmertum, Bildung als Garant für soziale Gerechtigkeit. Wir fordern das Überarbeiten des Vertrages, nicht seine Aufhebung."

Dort in Bogotá, wo die Unterstützern des Friedensvertrages eigentlich feiern wollten, herrscht Fassungslosigkeit. Jamila, die vor der Gewalt in ihrer Heimatprovinz Cauca in die Hauptstadt geflohen ist, kann die Tränen nicht zurückhalten. "Wir sind eine Gesellschaft, die ihre eigene Geschichte nicht kennt und nicht versteht, wie extrem wir, die in den ländlichen Gebieten leben, unter diesem Krieg leiden", sagt sie. Die Gesellschaft sei voller Wut und Hass. Sie sei nicht fähig zu verzeihen und einen Schritt nach vorne zu wagen in Richtung einer demokratischen Gesellschaft.

Neue Verhandlungen auf Kuba

In den Regionen Kolumbiens, die am stärksten von der Gewalt betroffen sind, hat großteils das "Si", das "Ja" zum Friedensvertrag, gewonnen. Kolumbien ist tief gespalten. Wie es weiter geht, ist völlig unklar. Bereits heute sollen Vertreter beider Lager erneut zu Verhandlungen nach Kuba reisen, um die Lage zu sondieren.

Kolumbianer stimmen gegen Friedensvertrag mit der FARC-Guerilla

A. Herrberg, ARD Buenos Aires

03.10.2016 09:43 Uhr