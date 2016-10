Beim Friedensreferendum in Kolumbien haben vor allem die Stadtbewohner mit "Nein" gestimmt - also diejenigen, die am wenigsten von der Gewalt betroffen sind. Vor allem Ex-Präsident Uribe machte Stimmung gegen das Abkommen. Ohne ihn wird es aber keine Einigung geben.

Von Anne Herrberg, ARD-Studio Südamerika

"Wir sind nicht gegen den Frieden", lautete der Slogan derjenigen, die beim Referendum zum Friedensvertrag mit der FARC-Guerilla 'Nein' gesagt haben. "Wir wollen nur neu verhandeln." Einen Dialog haben sie jedoch monatelang verhindert. Misstrauen, Apathie und Egoismus haben beim Referendum am Sonntag gesiegt, wenn auch nur knapp.

Die Mehrheit der Kolumbianer ging gar nicht zur Abstimmung. Eine Tragödie für Kolumbien - und ein persönliches Debakel für Präsidenten Santos. der den Friedensprozess stets mit seinem eignen politischen Schicksal verknüpft hatte. Und eine schallende Ohrfeige für das über vier Jahre ausgehandelte Abkommen, das nicht perfekt war, aber trotzdem als historisch gelten durfte.

Soziale Ungerechtigkeit ist Nährboden des Konflikts

Historisch nicht nur, weil das Abkommen der FARC-Guerilla einen Rahmen setzte, nach 52 Jahren Bürgerkrieg die Waffen abzugeben, und sie darüber hinaus zur Aufarbeitung und zu Wiedergutmachungs-Leistungen zwang. Sondern auch, weil es politische Reformen vorsah. Reformen, die ein extrem in Arm und Reich gespaltenes Land gerechter und demokratischer machen sollten. Denn die soziale Ungerechtigkeit war und ist der Nährboden des Konfliktes.

Es ist bezeichnend, dass gerade in den Regionen, in denen die Gewalt am brutalsten war und immer noch ist - denn die FARC sind längst nicht die einzigen Gewaltakteure in diesem Krieg - dass gerade dort das Ja zum Friedensvertrag gewonnen hat. Während des Nein in den urbanen Zentren überwog, in denen der Krieg eben nicht zum Alltag gehört.

Auch aufgrund einer Hardliner-Politik von Kolumbiens Ex-Präsident Álvaro Uribe Vélez, der bei einer Hälfte der Bevölkerung große Popularität besitzt. In den 2000er Jahren verdrängte der Sproß einer Familie von Großgrundbesitzern die FARC mit militärischer Härte aus Städten und touristischen Zentren. Und er versprach, einen anderen zentralen Konfliktakteur zu entwaffnen: die Paramilitärs, die Landraub und Massaker verübten. Verbrechen, die bis heute zum Großteil straflos geblieben sind. Die Gewalt beendet hat das alles nicht, es hat sie nur für einen Teil der Kolumbianer unsichtbar gemacht.

Zugeständnisse an FARC gehen vielen zu weit

Und dieser Hardliner Uribe ist ein zentraler Strippenzieher geblieben. Er war von Beginn an einer der stärksten Kritiker des Friedensvertrages. Er verbreitete Angstszenarien in bester rechtspopulistischer Manier, wie wir sie heute auch in Europa und den USA erleben. Sätze wie "Das Vaterland wird Verbrechern ausgeliefert" oder "Kolumbien wird ein neues Venezuela" fiel bei vielen auf fruchtbaren Boden, die dem nach wie vor von Revoluzzer-Romantik getränkten Friedensdiskurs der FARC nie getraut haben - und denen die Zugeständnisse an die Rebellen zu weit gehen.

Auch Präsident Santos machte sich bei vielen unbeliebt, weil er den Erfolg eines Friedensvertrages, der vier Jahre lang hinter verschlossenen Türen im kubanischen Havanna ausgehandelt wurde, über alle anderen Themen gestellt hatte. Das wusste Uribe auszunutzen. Das 'Nein' gegen den Vertrag ist auch ein Triumph für ihn. Mit diesem Rückenwind gibt sich der einstige Hardliner, der stets betont mit einer Terrorbande wie den FARC nicht verhandeln zu wollen, versöhnlich. Er fordert einen großen nationalen Pakt.

Internationale Gemeinschaft darf Santos nicht alleine lassen

Die Dialogbereitschaft gibt zwar Hoffnung, denn klar ist: Ohne das Lager des einflussreichen Ex-Präsidenten mit ins Boot zu holen, geht es nicht. Er hat diese Zusammenarbeit im Friedensprozess nur selbst lange Zeit torpediert. Und allen muss klar sein: Die Positionen stehen sich jetzt noch unversöhnlicher gegenüber, als das bisher schon der Fall war.

Zwar wiederholte die FARC-Führung ihr Gelöbnis, nicht mehr zu den Waffen zurückkehren zu wollen. Doch ob sie auf bereits gewonnen geglaubte Zugeständnisse verzichtet, ist ungewiss. Ebenso fraglich ist es, ob die Führung die Basis auf Dauer hinter sich halten kann.

Umso mutiger und überlegter erscheint dabei das Agieren von Präsident Santos. Nicht zurückzutreten, und auch sein Verhandlungsteam an Bord zu behalten und neue Gespräche zu suchen, war richtig. Denn trotz seiner Niederlage beim Referendum scheint er Moderator und Garant in diesem neuen und bisher sehr ungewissen Szenario. Die internationale Gemeinschaft darf ihn dabei nicht alleine lassen.

Anne Herrberg, ARD Buenos Aires, zzt. Bogota

