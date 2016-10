Präsident Santos kämpft nach dem Nein der Bevölkerung zum Friedensabkommen mit den FARC-Rebellen weiter für die Umsetzung des Vertrages. Oppositionsführer Uribe legte Vorschläge für eine Überarbeitung vor. Zehntausende demonstrierten erneut für den Frieden.

Der kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos will unter Einbeziehung aller politischen Kräfte des Landes weiterhin ein Friedensabkommen durchsetzen. "Wir sind einem Friedensschluss sehr nahe", sagte Santos nach einem mehrstündigen Gespräch mit Oppositionsführer Álvaro Uribe.

Treffen im Präsidentenpalast: Oppositionsführer Uribe (li.) und Präsident Santos (re.) verhandeln über die Änderung des Friedensvertrages.

Das Treffen sollte dem Friedensprozess in Kolumbien neue Impulse geben, nachdem eine knappe Mehrheit der Kolumbianer in einem Referendum am Sonntag den Friedensvertrag zwischen Regierung und FARC-Guerilla abgelehnt hatte. Nach dem Gespräch erklärte der Ex-Präsident und heutige Senator Uribe, dass der von Regierung und Guerilla vorgelegte Vertrag nachverhandelt werden müsse. "Wir haben Vorschläge unterbreitet, damit ein neuer Friedensvertrag dem Willen aller Kolumbianer entspricht", sagte Uribe.

Die Gegner des Abkommens kritisieren zu geringe Strafen für schwere Verbrechen seitens der linken Rebellen und deren zukünftige Teilnahme am politischen Leben. Die Gespräch sollen inn den kommenden Tagen fortgesetzt werden.

Zehntausende demonstrieren für Friedensvertrag

Die Friedensmärsche beeindruckten die FARC-Rebellen. Sie wollen den Friedensprozess weiter unterstützen.

Zuvor hatten Zehntausende in der Hauptstadt Bogotá für die Umsetzung des ausgehandelten Friedensvertrages demonstriert. Auch in anderen Städten gingen vor allem Studenten auf die Straße, um ihre Unterstützung zu bekunden. Die Farc erklärte im Kurznachrichtendienst Twitter, dass sie angesichts dieser Unterstützung an ihrem Friedenswillen und an der Abgabe der Waffen festhalten werde.

Der Krieg zwischen Guerillagruppen, Armee und rechtsextremen Paramilitärs hatte sich in den 60er Jahren an Landkonflikten und sozialer Ungerechtigkeit entzündet. Mehr als 340.000 Menschen wurden getötet, davon 80 Prozent Zivilisten. Mindestens sieben Millionen Kolumbianer wurden zu Flüchtlingen.