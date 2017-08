Nach der Kollision eines US-Zerstörers mit einem großen Tanker östlich von Singapur werden zehn amerikanische Seeleute vermisst. Mindestens fünf Personen wurden verletzt. Die Rettungsmaßnahmen dauern an.

Ein US-Kriegsschiff ist in der Nähe von Singapur mit einem Tanker zusammengestoßen. Die amerikanische Marine teilte mit, zehn Besatzungsmitglieder würden vermisst, während fünf verletzt worden seien.

Der Zerstörer "USS John S. McCain" war demnach auf dem Weg zu einem Routinebesuch nach Singapur, als sich die Kollision mit dem Öl- und Chemiekalientanker "Alnic MC" ereignete, der unter liberianischer Flagge fährt. Wie viele Menschen er an Bord hatte und ob es auch dort Verletzte gab, ist bisher noch nicht bekannt.

Gemeinsame Rettungsaktionen

Die US-Marine leitete sofort Such- und Rettungsmaßnahmen ein. Singapurs Luftwaffe entsandte mehrere Helikopter zur Unterstützung. Nach Angaben der Marine wurde der Zerstörer an der hinteren Backbordseite beschädigt, konnte aber weiterhin selbstständig fahren und sich auf den Weg in den Hafen machen.

Standort des Zerstörers ist der Hafen von Yokosuka in Japan. Er wurde im Jahr 1994 in den Dienst gestellt. Die Crew besteht aus 23 Offizieren, 24 Marineunteroffizieren und 291 Seeleuten, heißt es auf der Webseite der Navy. Das Schiff dient unter anderem der Raketenabwehr.

Bei der Kollision handelt es sich um die zweite eines US-Marineschiffs im Pazifik innerhalb von zwei Monaten. Beim Zusammenstoß der "USS Fitzgerald" mit einem Containerschiff in Gewässern vor der Küste Japans starben im Juni sieben Crewmitglieder.